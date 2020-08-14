YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den Çeşme'deki yangına ilişkin açıklama:

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den Çeşme'deki yangına ilişkin açıklama:

İZMİR HABERLERİ  | 14.08.2020 04:03 | Son Güncelleme

"Sabah için 2 uçak, 20 helikopter hazırlığımız var. Gün ağarmasından 45 dakika önce bunları göndereceğiz" - "Önceliğimiz yerleşim alanlarına tehdidin tamamen ortadan kalkması. Şu an itibarıyla yerleşim alanlarında herhangi bir tehdit yok ama ileriye yönelik tedbirlerimizi de alıyoruz"

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çeşme'deki yangına sabah saatlerinden itibaren havadan müdahale yapılacağını bildirdi.

Ildır Mahallesi'nde bulunan otluk alanda başlayan yangın bölgesinde inceleme yapıp çalışmaları izleyen Pakdemirli, gazetecilere yaptığı açıklamada yangının saat 22.47'de başladığını, 22.58'de ilk müdahalenin yapıldığını belirtti.

Bölgede rüzgar hızının saatte 53 kilometre olduğunu ifade eden Pakdemirli, "Bir miktar azalmaya rağmen rüzgar halen devam ediyor. Sıcaklığımız 25 derece. Havada yüzde 50 nem var. Nem çok aleyhemize değil." dedi.

Yangına 86 arazöz, 9 dozer, 344 personelin müdahale ettiğini anlatan Pakdemirli, "Sabah için 2 uçak, 20 helikopter hazırlığımız var. Gün ağarmasından 45 dakika önce bunları göndereceğiz. Denizden su almak suretiyle yangına müdahale etmeye başlayacaklar. Tedbir amaçlı 3 tane sitemiz boşaltılmış durumda. Şu ana kadar bize ulaşmış zarar gören bir ev bilgisi de yok. Öncelik tabi ki can güvenliği, mal kayıplarının olmaması." diye konuştu.

Yangının makilik alanda çıktığını anımsatan Pakdemirli, "Şimdilik 50 hektar civarında bir alan etkilenmiş gözüküyor. Tabi bu alan büyüyebilir. Yangın devam ediyor. İHA görüntülerinden almış olduğumuz bilgi. Birazdan emniyetin gece görüşüne sahip helikopteriyle bir keşif uçuşu yapıyor olacağız." ifadelerini kullandı.

Dozerlerin yol, şerit açma, yangını durdurma faaliyetlerini sürdüğünü, ekiplerin yangının etrafını çevirmek için çalıştığını aktaran Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Önceliğimiz yerleşim alanlarına tehdidin tamamen ortadan kalkması. Şu an itibarıyla yerleşim alanlarında herhangi bir tehdit yok ama ileriye yönelik tedbirlerimizi de alıyoruz. Sabahtan itibaren de tabloyla, gelişmelerle ilgili daha ayrıntılı bir açıklama yapabiliriz."

Bir gazetecinin yangının çıkış nedeniyle ilgili sorusuna Bakan Pakdemirli, "Bendeki bilgi, trafodan kaynaklı olduğu söyleniyor. Çıkış nedeninden çok şu anda yangını söndürmeye odaklanıyoruz." diye cevap verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı? Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı?
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir Namaz Vakitleri 14 Ağustos Cuma

İmsak
04:46
Sabah
06:18
Öğle
13:21
İkindi
17:08
Akşam
20:14
Yatsı
21:40

İzmir Nöbetçi Eczaneler14 Ağustos Cuma

Martım Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Ahmet Kılıç Eczanesi
Balcova
Akarsu Eczanesi
Balcova
Çapuk Eczanesi
Bayindir
Beyza Eczanesi
Bayrakli
Murat Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.