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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Niğde'de ziyaretlerde bulundu

24.04.2022 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Niğde'de ziyaretlerde bulundu

NİĞDE (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Niğde'de Valiliği, Belediye Başkanlığını, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret etti.

Çeşitli programlar için kente gelen Kirişçi, ilk olarak Niğde Valiliğini ziyaret ederek, şeref defterini imzaladı. Kirişçi, ziyarette Vali Yılmaz Şimşek ile bir süre görüştü.

Kirişçi daha sonra Belediye Başkanı Emrah Özdemir'i makamında ziyaret ederek, kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Kirişçi'ye İl Başkanı Ömer Kılıç çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Bakan Kirişçi, daha sonra MHP İl Başkanı Cumali İnce'ye ziyarette bulundu.

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