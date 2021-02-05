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Tarım ve Orman Bakanlığında Akyazı’ya kazandırılacak yatırım ve projeler konuşuldu

05.02.2021 12:48 | Son Güncelleme:
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Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan Tarım ve Orman Bakanı Dr.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’yi makamında ziyaret etti. Ziyarette, DSİ tarafından ilçeye kazandırılacak olan yatırım ve projeler ile alakalı da istişarede bulunuldu.
Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ve Akyazı Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Gündüz ile birlikte Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’yi makamında ziyaret etti. Tarım ve Orman Bakanlığı makamında gerçekleşen görüşmede Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından ilçeye kazandırılacak olan yatırım ve projeler ile alakalı da istişarelerde bulunuldu.

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