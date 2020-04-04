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Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan Koçarlı’ya arazöz jesti

AYDIN HABERLERİ  | 04.04.2020 11:30 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Koçarlı Belediyesi’ne arazöz hibe edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Koçarlı Belediyesi’ne arazöz hibe edildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin talimatı, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve AK Parti Aydın Milletvekillerinin desteğiyle, Koçarlı ilçesine 4x4 ve 4 ton su tankeri kapasitesine sahip arazöz hibe edildi.
Atılan imzayla arazözü Belediye bünyesine dahil eden Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan yaptığı açıklamada, “Tarım Bakanımız Bekir Pakdemirli, Korona virüs ile mücadele başta olmak üzere ilçemizde kullanılmak üzere ihtiyaç duyduğumuz bir aracı tarafımıza hibe etti. Desteklerinden dolayı Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve Milletvekillerimize teşekkür ediyorum” dedi.

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