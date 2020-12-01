Tarım ve Orman Bakanlığından su ürünleri desteği

Tarım ve Orman Bakanlığının su ürünleri desteklerinden yararlanmak isteyenlerin 25 Aralık’a kadar il ve ilçe müdürlüklerine başvuru yapması istenildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bakanlığın su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara verilecek desteklere ilişkin esasları düzenleyen 2020 yılı "Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği"nin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtildi. Açıklamada, “Buna göre, destekleme kapsamında yer alan alabalık, sazan, midye ve yeni türler için desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiricilerin en geç 25 Aralık mesai bitimine kadar yetiştiricilik tesisinin bulunduğu il ve ve ilçe müdürlüğüne müracaat edecek. Belirtilen son müracaat tarihine kadar müracaatta bulunmuş yetiştiriciler, aralık ayına ait satış belgeleri veya hasat tespit tutanakları en geç 15 Ocak 2021 mesai bitimine kadar teslim edilebilecek. Desteklemeden yararlanmak isteyen üreticiler, faydalanmak istedikleri su ürünleri desteği için yetiştiricilik tesisinin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne müracaat edecek. Tebliğde yer alan desteklemelerden faydalanacak örgütlü üreticilere merkez birliklerine üye olmaları ve üye olduklarına dair belgeyi, müracaat sırasında ibraz etmeleri koşuluyla belirtilen oranlarda kesinti yapıldıktan sonra kalan miktar doğrudan ödenecek. Desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için 2021’de ayrılan ödenekten karşılanacak. Öte yandan 2020 yılı ‘Su Ürünleri Yetiştiriciliği Kapsamında Hastalıktan Ari Alabalık Kuluçkahanelerinde Damızlık Alabalık Desteğine İlişkin Tebliğ’ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda, söz konusu destekten faydalanmak isteyen üreticiler de 25 Aralık’a kadar işletmesinin bulunduğu il müdürlüğüne müracaat edecek” denildi.

