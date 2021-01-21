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Tarım ve Orman Müdürü Şahin’in ziyaretleri sürüyor

21.01.2021 16:33 | Son Güncelleme:
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İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, kırsal kalkınma desteklemelerinden yararlanarak faaliyetlerine devam eden işletmeleri ziyaret etmeye devam ediyor.Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren susam işleme ve paketleme tesisini ziyaret ederek işletmenin durumu hakkında bilgiler alan Şahin’e Kırsal Kalkınma Şube Müdürü ve Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü de eşlik etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, kırsal kalkınma desteklemelerinden yararlanarak faaliyetlerine devam eden işletmeleri ziyaret etmeye devam ediyor.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren susam işleme ve paketleme tesisini ziyaret ederek işletmenin durumu hakkında bilgiler alan Şahin’e Kırsal Kalkınma Şube Müdürü ve Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü de eşlik etti. Bakanlığın kırsal kalkınma desteklemeleri kapsamında almış olduğu hibe desteği ile mevcut işletmesinin kapasitesini artırıp, teknolojisini yenileyen işletme, ham susamı işleyerek yurt içi pazarının yanı sıra özellikle Avrupa ülkelerine ihraç ediyor. Yapmış olduğu kapasite artırımı ve teknoloji yenileme ile ihracat oranının yüzde 57 arttığını söyleyen işletme sahibi; "Üretim kapasitemizin artmasıyla birlikte istihdam sayımızda da artışlar yaşandı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması için vermiş olduğu destekten yararlanarak, işletmemizin mevcut kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlanması amacıyla desteklerinden dolayı Bakanlığımıza teşekkür ediyorum" dedi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin de, "Kırsal alanlarda kurulan tarım işletmelerinin ekonomik kalkınmada önemli bir rolü bulunmaktadır. Tarımsal faaliyetlerde bulunan işletmelerimiz bölge nüfusunun önemli bir kısmını bünyesinde barındırmakta ve istihdam olanakları oluşturmaktadır. Kırsal alanlar, insan beslenmesi için gerekli gıda maddeleri ihtiyacını karşılamakta ve gıda endüstrisi için gerekli hammaddeleri sağlamaktadır. Ayrıca Bakanlığımız tarafından verilen desteklerin yerine ulaştığını görmek beni oldukça memnun etti. İşletmenin çalışmalarının bölgemizde çarpan etkisi oluşturarak desteklerden yararlanan işletme sayısının artmasını, bu nedenle de yatırımcılarımızın Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteklerine başvurarak yararlanmalarını istiyorum" ifadelerini kullandı.

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