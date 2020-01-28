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Tarımda 2020 yılı hedefleri masaya yatırıldı

KARABÜK HABERLERİ  | 28.01.2020 20:28 | Son Güncelleme

Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret ederek il genelinde sürdürülen tarımsal çalışmalar ve projeler hakkında İl Müdürü Çetin Ayvalık’tan bilgi aldı.İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda Şube Müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda kuruluşun genel yapısı, personel, bina ve araç durumu hakkında bilgiler veren İl Müdürü Çetin Ayvalık; “Karabük ilimiz 93 bin 20 hektar tarımsal arazi varlığına sahip olup, bu rakam toplam yüzölçümünün yüzde 23’ünü oluşturmaktadır.

Tarımda 2020 yılı hedefleri masaya yatırıldı

Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret ederek il genelinde sürdürülen tarımsal çalışmalar ve projeler hakkında İl Müdürü Çetin Ayvalık’tan bilgi aldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda Şube Müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda kuruluşun genel yapısı, personel, bina ve araç durumu hakkında bilgiler veren İl Müdürü Çetin Ayvalık; “Karabük ilimiz 93 bin 20 hektar tarımsal arazi varlığına sahip olup, bu rakam toplam yüzölçümünün yüzde 23’ünü oluşturmaktadır. 50 bin adet büyükbaş, 26 bin adet küçükbaş hayvan mevcudu bulunmaktadır. 33 adet işletmede 50 kümeste 1 milyon adet kapasiteli Broyler, 155 bin adet kapasiteli yumurtacı kanatlı işletmesi mevcuttur. İlimizde ılıman iklim bitki türleri rahatlıkla yetiştirilebilmektedir” ifadelerini kullanarak 2018 yılı TUİK verilerine göre kentte gerçekleşen bitkisel ve hayvansal üretim değerleri hakkında bilgiler verdi.
Ayvalık, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Finansmanlı projelerde, 2019 yılında İl Özel İdaresi bütçesinden 215 bin 297 TL bedelli 5 adet proje gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Üzümsü Meyveciliği Geliştirme, Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme, Sertifikalı Hububat Üretimi Geliştirme Projeleri ile Toprak Tahlili ve Tarımsal Ürün İşleme Makine Teçhizat Alımı Projesinin fiziki gerçekleşmeleri yüzde 100 olarak tamamlandı” dedi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Sosyal Sorumluluk projelerinden "Ata Tohumu Ata Toprağında, Toprağa Özel Sevgi, Sirke Sineğine Karşı Elma Sirkesi, Ekmekte Sıfır Atık, Süt Bizim Peynir Bizim, Kontrol Sizde projelerinin Vali Gürel himayelerinde başarılı bir şekilde devam ettiğini dile getiren Ayvalık, Bitkisel Üretim, Mera Islah ve Amenajmanı, Hayvan Sağlığı, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme, Gıda Kontrol ve Denetimi, Arazi Toplumlaştırma ve Tarımsal Altyapı ile Eğitim ve Yayım Faaliyetleri ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından SODES kapsamında kabul edilen ve 2020 yılında uygulanacak olan Kahyalar Köyü Örtüaltı projesi hakkında hakkında da sunumlar eşliğinde bilgiler verdi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere yönelik yapılan desteklemelerde, 13. Etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi (KKYDP) kapsamında kentte 37 adet başvuru alınmış, 23 proje olumlu olarak Bakanlığa bildirilirken, değerlendirmelerinin devam ettiği kaydedildi.

Tarımda 2020 yılı hedefleri masaya yatırıldı

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