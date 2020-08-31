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Tarım’da Erzurum farkı

ERZURUM HABERLERİ  | 31.08.2020 10:02 | Son Güncelleme

Erzurum’un tarım sektörünün yatırımlarına yönelik bölgesel zirai kredi payı arttı.

Tarım’da Erzurum farkı

Erzurum’un tarım sektörünün yatırımlarına yönelik bölgesel zirai kredi payı arttı. FİNTÜRK 2020-6 sonuçlarına göre ilin tarım sektörü bölgesel kredi payı yüzde 16.18’e yükseldi. İlde bu yılın 6 aylık kesitinde 1 milyar 338 milyon TL tutarında tarım sektörü kredi kullandı.
Fintürk - 6 Tarımsal Veriler
FİNTÜRK-6 verileri üzerinden DOSİAD tarafından kaydedilen araştırma sonuçlarına göre yılın ocak - Haziran ayları bölümünde Erzurum’da 1.3 milyar, KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında 2 milyar 107 milyon, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 4 milyar 432 milyon, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 8 milyar 273 milyon TL tutarında tarımsal kerdi kullanımı gerçekleşti.
Erzurum’un Bölgesel Payları
DOSİAD tarafından BDDK FİNTÜRK-6 verileri üzerinden yapılan hesaplamalara göre Erzurum’un bölgesel tarım kredisi payı KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 63,50, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 30,18, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise yüzde 16,1 olarak belirlendi.
Erzurum Lider İl
Erzurum tarımsal kredi kullanım hacmi bakımından Bölge illeri içinde liderliğini sürdürdü. Tarım kredisi kullanım tutarı yüksekliği bazında ili Malatya, Kars, Elazığ ve Van illeri takip etti. Verilere göre, Tarımsal sektör kredisi kullanımının en düşük olduğu iller ise Bingöl, Tunceli ve Hakkari illeri olarak belirlendi.
Erzurum’un Bölgesel Payı
Sektörel tarım kredisi Bölge payı Erzurum bazında yüzde 16.1 olarak hesaplandı. Tarım kredisi bölge payı Malatya ölçeğinde yüzde 12,74, Kars ili düzeyinde yüzde 10,67, Elazığ kaydında yüzde 9,0, Van ili bazında yüzde 8,44, Ardahan bazında yüzde 7,32, Erzincan ili kapsamında yüzde 6,46, Muş ili düzeyinde ise yüzde 5,40 olarak kaydedildi.
İller Dağılımı
FİNTÜRK verilerine göre 6 aylık düzeyde Erzurum’da 1.3 milyar, Malatya’da 1.1 milyar, Kars’ta 883.2 milyon, Elazığ’da 750.3 milyon, Van’da 699.0 milyon, Ardahan’da 605.6 milyon, Erzincan’da 534.6 milyon, Muş’ta 447.4 milyon, Bitlis’te 434.1 milyon, Iğdır’da 424.2 milyon, Ağrı’da 411.4 milyon, Bingöl’de 240.9 milyon, Tunceli’de 209.9 milyon, Hakkari’de 174.7 milyon TL meblağında tarımsal kredi kullanımı kaydedildi.

Tarım’da Erzurum farkı

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