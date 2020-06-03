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Tarımda hedef akıllı üretim

BURSA HABERLERİ  | 03.06.2020 13:43 | Son Güncelleme

Bursa’nın marka değerini kültür ve turizmde olduğu gibi tarımda da artırmak istediklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ekilebilir alanlarda akıllı üretim ve hassas tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ‘online olarak’ düzenlenen ‘Dijital Tarım Pazarı’ konulu toplantıda konuştu.

Bursa’nın marka değerini kültür ve turizmde olduğu gibi tarımda da artırmak istediklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ekilebilir alanlarda akıllı üretim ve hassas tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ‘online olarak’ düzenlenen ‘Dijital Tarım Pazarı’ konulu toplantıda konuştu. Moderatörlüğünü Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı’nın yaptığı ve Batı Anadolu’dan 17 belediye başkanının bir araya geldiği buluşmada; kuraklık, afetlerin mahsullere etkisi ve mevcut tarımsal durum gibi konular da masaya yatırıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’da akıllı üretim ve hassas tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak istediklerini ifade etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak üretimden pazarlamaya kadar tarım ve hayvancılığa artı değer sağlayacak birçok çalışmanın sahibi olduklarını hatırlatan Başkan Aktaş, “Ar-ge faaliyetlerimize devam ediyoruz. Toprağın nemini, kalitesini ve hava durumunu anlık takip eden cihazlar geliştirmekteyiz. Tarımsal teknolojide halkımıza örnek uygulamalar sunmaktayız. Faaliyetlerimiz ile çiftçilerimiz tarafından akıllı üretim ve hassas tarım uygulamalarının kullanılmasının özendirilmesini hedeflemekteyiz” dedi.
Tarımda dijitalleşme ve akıllı tarım uygulamalarının sahada da yaygınlaşmasına önem verdiklerini söyleyen Başkan Aktaş, “Bu alandaki çalışmalarımız ile kaynak israfının ve üretimden kaynaklanan çevresel kirliliğin önüne geçilmesine, çiftçilerimizin iş yükünün hafifletilmesine ve maliyetlerini azaltarak üretimde verimliliğin sağlanmasına katkıda bulunuyoruz” diye konuştu. Meyvede bilgisayar destekli tahmin ve erken uyarı istasyonu projesinin bunlardan biri olduğunu kaydeden Başkan Aktaş, “Proje ile zararlı popülasyon yoğunluğunun değişmesinde etkili olan iklim faktörlerini değerlendiriyoruz. İlaçlamanın gerekli olup olmadığı, gerekiyorsa en uygun ilaçlama zamanına karar vererek üreticilerin önceden uyarılması, maliyet, enerji ve zaman kaybının önlenmesi gibi konular üzerinde çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

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