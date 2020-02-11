Tarımda "hümik asitli" yerli gübre hamlesi

Başbayilik Anlaşması'na göre GÜBRETAŞ, TKİ'nin hümik ve fulvik asit içeren doğal organik toprak düzenleyicisi ürünü TKİ-HÜMAS'ın pazarlama, satış ve dağıtımı konusunda 2025 yılına kadar tek yetkili ve başbayisi olacak. TKİ'nin Ilgın tesislerinde üretilen 160 bin litrelik söz konusu ürün de öncelikle GÜBRETAŞ tarafından çiftçilerin kullanımına sunulacak. İki kurum, ortak Ar-Ge çalışmaları da gerçekleştirecek.

Sağlıklı gıdaya uygun fiyatla ulaşmanın vatandaşın en temel haklarından biri olduğunu belirten Poyraz, "Türkiye olarak belli açmazlarımız var. Gıda üretiminde tarımsal girdilerin önemli bir kısmını maalesef ithal etmek zorundayız. Bir taraftan da bu ürünleri üretme mecburiyetimiz var. Tüketicilerimize de bunları en makul fiyattan ulaştırmalıyız. Bunun için verimlilik artışı gündeme geliyor. Bu anlaşma Türk tarımı açısından tarihi özellik taşıyor. Zaman içinde bu anlaşmanın Türkiye ekonomisi ve tarımı açısından çok önemli olduğu anlaşılacak." diye konuştu.

Türkiye'de toprak yapısının çok verimli olmadığına dikkati çeken Poyraz, TKİ'nin 10 yılı aşkın zamandır Ar-Ge'sini yürüttüğü bu çalışmanın tarımda verimlilik problemine çözüm getirecek adımlardan biri olduğunu bildirdi.

Fahrettin Poyraz, şöyle konuştu:

"Bu bize ait yerli bir çalışma. Neresinden bakarsanız bakın, nereden değerlendirirseniz değerlendirin, her yönüyle ülkemiz açısından faydalı bir iş. Zaman içinde, yaygınlaştıkça bunun önemini hem çiftçi hem üretici ve tüketici tarafından fiyatlara ve maliyetlere yansıması şeklinde hep birlikte göreceğiz ve hissedeceğiz."