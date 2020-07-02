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Tarımda üçlü işbirliği

KAYSERİ HABERLERİ  | 02.07.2020 11:39 | Son Güncelleme

İlçede tarım ve hayvancılığın gelişmesi için birçok önemli yatırım ve faaliyete imza atan Talas Belediyesi, bir yeni hamle daha yaptı.

Tarımda üçlü işbirliği

İlçede tarım ve hayvancılığın gelişmesi için birçok önemli yatırım ve faaliyete imza atan Talas Belediyesi, bir yeni hamle daha yaptı. Belediye, üniversite ve İlçe Tarım Müdürlüğü işbirliğiyle Talas’ta geliştirilebilecek tarımsal faaliyetler, düzenlenen bir toplantı ile masaya yatırıldı.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve ERÜ Seyrani Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Sönmez ile İlçe Tarım Müdürü Murat Ürker’in yanı sıra ilgili bölüm başkanları ve müdürlerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda ilçede tarımın bugünü ve geleceği ele alındı. Mevcut durumun yanı sıra çeşitli öneri ve projelerin gündeme getirildiği toplantıda, düzenli olarak bir araya gelinip ortak hareket edilmesi da karara bağlandı.
Toplantıda, yaptıkları tarımsal faaliyetleri özetleyen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, tarımın kendileri için çok büyük önem taşıdığına dikkat çekti ve şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü işbirliğine hazır olduklarını kaydetti. Talas İlçe Tarım Müdürü Murat Ürker de yaptığı değerlendirmede belediyeyi her zaman yanlarında gördüklerini ifade ederek, “1 yıldır buradayım ve geldiğim günden beri Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın’ı hep yanımızda gördük. Talas Belediyesi ile birlikte birçok tarımsal faaliyet gerçekleştirdik. Yapamadığımız bazı işleri belediye eliyle yaptık. Şimdi bu işbirliğine üniversitemizi de dahil etmek istiyoruz. Böylece çok daha iyi sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum” dedi.
Talas Belediyesi’nin tarıma çok büyük katkılar sağladığına dikkat çeken üniversite temsilcileri de bunu daha ileri noktalara taşımaya hazır olduklarını ifade etti. Söz alan öğretim üyeleri, alanlarıyla ilgili durum tespitinde bulunarak yapılması gerekenlerle ilgili öneriler sundu. Bu kapsamda arıcılık, ahır mandacılığı, hayvan besleme yöntemleri, çiftçi eğitimi, alternatif ürünlere yönelme, toprak analizi ve sulama sistemleri gibi pek çok farklı konu masaya yatırıldı.

Tarımda üçlü işbirliği

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