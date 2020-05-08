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Tarımda üretim artışı için durmak yok

MALATYA HABERLERİ  | 08.05.2020 16:18 | Son Güncelleme

Korona virüs (Covid-19) salgını döneminde üretimin azalmaması adına çabalar sürerken, tarım toplantıları da salgın dolayısıyla video konferans yöntemi ile yapılmaya devam ediyor.Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit başkanlığında, il müdür yardımcıları ile tüm şube müdürleri ve ilçe müdürlerinin katılımı ile gerçekleştirilen video konferans toplantısının ana gündeminde, "bitkisel üretimde ki dönemsel faaliyetler ve karşılaşılan sorunlar ile hayvansal üretimdeki dönemsel faaliyetler ve karşılaşılan sorunlar" yer aldı.Video konferans toplantısında, Malatya’nın ana ürünü ve Dünya markası olan tescilli Malatya Kayısı ile ilgili mevsimsel olarak yaşanan don, dolu ve hastalıklar nedeniyle oluşan hasar ve kalite kayıpları, hayvan hastalıkları mücadelesi ve su ürünleri av yasakları konusunda bilgilendirmeler yapıldı.Gündemle ilgili görüş ve açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit içinde bulunulan dönem itibariyle bir araya gelmek için günümüzün teknolojik imkanlarından azami düzeyde istifade ettiklerini bildirip, toplantıların video konferans yöntemiyle devam edeceğini belirtti.

Korona virüs (Covid-19) salgını döneminde üretimin azalmaması adına çabalar sürerken, tarım toplantıları da salgın dolayısıyla video konferans yöntemi ile yapılmaya devam ediyor.
Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit başkanlığında, il müdür yardımcıları ile tüm şube müdürleri ve ilçe müdürlerinin katılımı ile gerçekleştirilen video konferans toplantısının ana gündeminde, "bitkisel üretimde ki dönemsel faaliyetler ve karşılaşılan sorunlar ile hayvansal üretimdeki dönemsel faaliyetler ve karşılaşılan sorunlar" yer aldı.
Video konferans toplantısında, Malatya’nın ana ürünü ve Dünya markası olan tescilli Malatya Kayısı ile ilgili mevsimsel olarak yaşanan don, dolu ve hastalıklar nedeniyle oluşan hasar ve kalite kayıpları, hayvan hastalıkları mücadelesi ve su ürünleri av yasakları konusunda bilgilendirmeler yapıldı.
Gündemle ilgili görüş ve açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit içinde bulunulan dönem itibariyle bir araya gelmek için günümüzün teknolojik imkanlarından azami düzeyde istifade ettiklerini bildirip, toplantıların video konferans yöntemiyle devam edeceğini belirtti. Macit, mevcut şartlar altında ve 2020 yılı başından itibaren yaşanan afetler dolayısıyla da özverili bir şekilde görevlerini ifa eden tüm idareci ve personellere teşekkürlerini iletti.
Macit’in konuşmasının ardından söz alan il müdür yardımcıları, şube müdürleri ve ilçe müdürleri toplantı gündemiyle ve taleplerle ilgili konularda gerekli bilgi alışverişinde bulundular.

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Akşam
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Badem Eczanesi
Merkez
Gürsoy Eczanesi
Merkez
Kurnazlar Eczanesi
Merkez
Şifa Gül Eczanesi
Merkez
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