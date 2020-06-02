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Tarımda üretime devam toplantısı yapıldı

KİLİS HABERLERİ  | 02.06.2020 11:18 | Son Güncelleme

Kilis’te, tarımsal sanayi ve gıda üretimi, mevsimlik işçiler ve diğer hususları takip etmek üzere bir toplantı düzenlendi.Kilis Tarım ve Orman Müdür Vekili Mehmet Özüberk başkanlığında Covid 19 virüsü ile mücadele ederken, ekim-dikim-hasat dönemi içinde olduğumuz bu dönemde tarımsal faaliyetlerin aksamadan devam etmesini hem de salgının yayılmasını engellemek için bir toplantı yapıldı.

Tarımda üretime devam toplantısı yapıldı

Kilis’te, tarımsal sanayi ve gıda üretimi, mevsimlik işçiler ve diğer hususları takip etmek üzere bir toplantı düzenlendi.
Kilis Tarım ve Orman Müdür Vekili Mehmet Özüberk başkanlığında Covid 19 virüsü ile mücadele ederken, ekim-dikim-hasat dönemi içinde olduğumuz bu dönemde tarımsal faaliyetlerin aksamadan devam etmesini hem de salgının yayılmasını engellemek için bir toplantı yapıldı. Müdür Vekili Mehmet Özüberk başkanlığında yapılan toplantıda, Sağlık Bakanlığı tarafından belirtilen uyarıları dikkate alarak, bitkisel ve hayvansal üretimlerin sevk ve tedarik zincirinin sekteye uğramaması için gerekli tedbirleri almak, tarımsal sanayi ve gıda üretimi, mevsimlik işçiler ve diğer hususları takip etmek için toplanıp durum değerlendirerek, covid-19 virüsü ile mücadele ederken, bitkisel ve hayvansal üretiminin sevk ve tedarik zincirinin sekteye uğramaması için gerekli tedbirleri almak, tarımsal sanayi ve gıda üretimi, mevsimlik işçiler ve diğer hususları görüşüldü.

Tarımda üretime devam toplantısı yapıldı

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Korkmaz Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
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