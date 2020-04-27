Tarımda yanlış ilaçlama doğadaki arı ve faydalı böcekleri öldürüyor

EDİRNE (AA) - HAKAN ŞAHİN - Trakya Üniversitesi (TÜ) Havsa Meslek Yüksekokulu Park ve Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Tan, tarımda yanlış ilaçlamanın doğadaki arılar ve faydalı böceklerin ölmesine neden olduğunu, bu nedenle ucuz ve önerilmeyen ilaç kullanımından kaçınılması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Tan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkbaharın gelmesi ve havaların ısınmasıyla tarımsal faaliyetlerde hareketliliğin arttığını belirtti.

Meyve bahçelerinin bakımı, buğday tarlalarının gübrelenmesi, ayçiçeği, mısır ve çeltikte ekim hazırlıkları gibi çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini ifade eden Tan, bu dönemde yapılan bilinçsiz ilaçlamanın, çevre ve insan sağlığına zarar verdiği gibi toplu arı ölümlerine neden olduğuna da dikkati çekti.

Tan, Türkiye'de yaklaşık 8 milyon kovandan 100 bin tonun üzerinde bal elde edildiğini kaydetti. Sektörün, ülke ekonomisine ve istihdama katkısının çok büyük olduğunu belirten Tan, "Ancak bal üretimi arıların görünen faydasıdır. Bunun dışında arılar, bal üretirken doğadaki yabancı tozlaşan bitkilerin döllenmesini gerçekleştirirler." dedi.