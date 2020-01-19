Tarımın "akıllı fosforu"

Tarazona firmasının dünya çiftçisine sunduğu Tarasoil Fosfotech’in, bitkide yüksek verim artışlarının yanında kaliteyi de beraberinde getirdiği bildirildi.

İspanya’nın sektöründe dünyaca üne sahip 2. en büyük gübre markası Antonio Taranoza Türkiye Distribütörlüğü ile Türk çiftçisine hizmet eden Agronil Tarım Kurucusu Ziraat Mühendisi Taner Kaplan, bitki beslenmesinde konvansiyonel gübre yerine akıllı fosfor Tarasoil Fosfotech kullanmanın farkını ve sağlayacağı faydaları anlattı.

Fosforun önemi

Tüm bitkilerin genel sağlığı ve canlılığı için fosfor ihtiyacının önemine vurgu yapan Taner Kaplan, Tarasoil Fosfotech’in daha az fosfor ile daha yüksek verim ve kalite sağladığını bildirdi.

Kaplan, kaliteli hammadde, doğaya ve çevreye saygılı üretimin yanı sıra Araştırma - Geliştirme çalışmalarıyla bitki beslenmesi için yüksek verim artışı ve ürün kalitesi sağlayan Tarasoil Fosfotech’te akıllı fosfor kullanıldığını belirterek, şunları kaydetti:

“Tarasoil Fosfotech, bitki tarafından toprakta bağlanmadan yüzde 100 alınabilir formda konsantre bir üründür. İçindeki fosforun kimyasal yapısı bu elementin toprak killeri ile bağlanmasını önler. Tarasoil Fosfotech’in başlangıç etkisi, formülasyonda bulunan magnezyum ve potasyum ile fosforun sinerjik etkisi sayesinde, kök sisteminin daha iyi bir şekilde gelişmesini, mahsulün başlangıç aşamasında hızlı çalışmasını ve vejetatif gelişme sağlar."