YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Tarımsal atıklar geri kazanılıyor

Tarımsal atıklar geri kazanılıyor

DÜZCE HABERLERİ  | 16.10.2020 10:07 | Son Güncelleme

Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof.

Tarımsal atıklar geri kazanılıyor

Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Süleyman Korkut, Düzce’de yıllık fındık atık miktarının 94 bin 746 ton olduğu bilgisini paylaştı.
Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜTAGAM) Müdürü Prof. Dr. Süleyman Korkut, tarımsal atıkların endüstriye geri kazanımı hakkında önemli bilgiler paylaştı.
Prof. Dr. Süleyman Korkut, Düzce’de 74 bin 489 hektarda tarım üretimi yapıldığını, tarım üretimi yapılan bu alanların; yaklaşık 103 bin dekarının tarla, 8 bin 565 dekarının sebze ve 633 bin 824 dekarının ise meyve üretim alanı olarak kullanıldığını ifade etti.
Fındık üretiminde ülkemizin önemli merkezinden bir tanesinin Düzce olduğunu söyleyen Prof. Dr. Süleyman Korkut, Düzce’de yıllık fındık atık miktarının 94 bin 746 ton olduğu bilgisini paylaştı. Batı Karadeniz Bölgesi’nin genelinde 2 milyon 844 bin 382 ton yıllık bitkisel üretim yapıldığını ve 776 bin 489.20 ton yıllık atık ortaya çıktığını dile getiren Prof. Dr. Korkut, Düzce’de ise; 342 bin 817 ton yıllık bitkisel üretim yapıldığını ve bu üretimden 143 bin 879.4 ton yıllık tarımsal atık ortaya çıktığını söyledi.

“Bölgemizin kalkınmasına öncülük”
Düzce Üniversitesi Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin bu güne kadar 8 adet alt başlık belirlediğini açıklayan Korkut, bu başlıkların; kenevir üretimi ıslahı ile tohum lif üretimi, inşaat alanında ürün geliştirme, tekstil ürünleri, kozmetik ürünler, medikal sağlık ürünleri, nanoselüloz ve sanatsal kağıt üretimi, odun sirkesi ve kompozit malzeme şeklinde olarak açıkladı.
Prof. Dr. Süleyman Korkut, “Ben ve ekibim, Merkez yönetimi olarak seçildikten sonra bu 8 alt başlığın merkezin çalışma alanını tam olarak yansıtamayacağı yaklaşımını benimsemiş olup, merkezin çalışma alanının üniversitenin tüm birimlerini ve akademisyenlerini kapsadığı kararını almıştır. Bu bağlamda gerek üniversitemiz gerekse ülke genelindeki tüm akademisyenlerden faydalanma yolu benimsenmiştir. Ana felsefemiz; sıfır atık prensibi ile tarımsal atıkları katma değerli ürünlere dönüştürerek bölgemizin kalkınmasına öncülük etmektir” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yakınları ihbar etti! Koronavirüs hastası bakın nerede yakalandı Yakınları ihbar etti! Koronavirüs hastası bakın nerede yakalandı
33. Abant Platformu Sonuç Bildirgesi Yayınlandı33. Abant Platformu Sonuç Bildirgesi Yayınlandı
En Çok Okunan Yerel Haberler
İzmir'de sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve operasyon: 3 gözaltı
İzmir'de sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve operasyon: 3 gözaltı
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Geriş Mezarlığında yaya yolları düzenlendi
Geriş Mezarlığında yaya yolları düzenlendi
Balıkesir Adliyesi’nde duruşmalara covid-19 engeli
Balıkesir Adliyesi’nde duruşmalara covid-19 engeli
Tokat’ta 24 yıllık asfalt yol yenileniyor
Tokat’ta 24 yıllık asfalt yol yenileniyor
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Düzce Namaz Vakitleri 16 Ekim Cuma

İmsak
05:37
Sabah
07:01
Öğle
12:46
İkindi
15:49
Akşam
18:21
Yatsı
19:40

Düzce Nöbetçi Eczaneler16 Ekim Cuma

Tunç Eczanesi
Merkez
Yaşar Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkezkkonutlar
Ahsen Eczanesi
Merkezkonuralp
Nimet Eczanesi
Akcakoca
Emel Eczanesi
Cumayeri
Ergin Yavuz Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Asfalt seren işçilere fındık ikramı
Asfalt seren işçilere fındık ikramı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Bir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldı
Bir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldı
Özel Kültür Koleji Basketbol Takımı Finalde
Özel Kültür Koleji Basketbol Takımı Finalde
Düzce’den Tayini Çıkan Savcı Ve Hakimlere Veda Yemeği
Düzce’den Tayini Çıkan Savcı Ve Hakimlere Veda Yemeği
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.