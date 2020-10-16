Tarımsal atıklar geri kazanılıyor

Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Süleyman Korkut, Düzce’de yıllık fındık atık miktarının 94 bin 746 ton olduğu bilgisini paylaştı.

Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜTAGAM) Müdürü Prof. Dr. Süleyman Korkut, tarımsal atıkların endüstriye geri kazanımı hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Prof. Dr. Süleyman Korkut, Düzce’de 74 bin 489 hektarda tarım üretimi yapıldığını, tarım üretimi yapılan bu alanların; yaklaşık 103 bin dekarının tarla, 8 bin 565 dekarının sebze ve 633 bin 824 dekarının ise meyve üretim alanı olarak kullanıldığını ifade etti.

Fındık üretiminde ülkemizin önemli merkezinden bir tanesinin Düzce olduğunu söyleyen Prof. Dr. Süleyman Korkut, Düzce’de yıllık fındık atık miktarının 94 bin 746 ton olduğu bilgisini paylaştı. Batı Karadeniz Bölgesi’nin genelinde 2 milyon 844 bin 382 ton yıllık bitkisel üretim yapıldığını ve 776 bin 489.20 ton yıllık atık ortaya çıktığını dile getiren Prof. Dr. Korkut, Düzce’de ise; 342 bin 817 ton yıllık bitkisel üretim yapıldığını ve bu üretimden 143 bin 879.4 ton yıllık tarımsal atık ortaya çıktığını söyledi.