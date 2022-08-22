YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Tarımsal girdi fiyat endeksi haziranda yıllık yüzde 134,96, aylık yüzde 7,92 arttı

Tarımsal girdi fiyat endeksi haziranda yıllık yüzde 134,96, aylık yüzde 7,92 arttı

22.08.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarımsal girdi fiyat endeksi haziranda yıllık yüzde 134,96, aylık yüzde 7,92 arttı

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), haziranda yıllık bazda yüzde 134,96, aylık yüzde 7,92 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 7,92, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 134,96, geçen yılın aralık ayına kıyasla yüzde 81,07 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 70,89 arttı.

Ana gruplarda, bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 4,57, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 8,33 artış gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 72,3, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 145,32 yükseliş kayıtlara geçti.

- Alt gruplar

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 7 alt grup daha düşük, 4 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 31,88 ile veteriner harcamaları, yüzde 46,04 ile tohum ve dikim materyali oldu. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 233,89 ile gübre ve toprak geliştiriciler, yüzde 228,03 ile enerji ve yağlar olarak öne çıktı.

Aylık Tarım-GFE'ye göre 10 alt grupta daha düşük, 1 alt grupta daha yüksek değişim görüldü.

Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 0,13 ile veteriner harcamaları, yüzde 0,5 ile tohum ve dikim materyali oldu. Aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 20,71 ile enerji ve yağlar, yüzde 7,26 ile hayvan yemi olarak dikkati çekti. Bir önceki aya göre azalış gösteren tek alt grup ise yüzde 0,27 ile makine bakım masrafları olarak kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hentbol Federasyonu yeni logosunu tanıttıHentbol Federasyonu yeni logosunu tanıttı
Kilis'te 2 kadın cesedi bulunduKilis'te 2 kadın cesedi bulundu
Alanya'da ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandıAlanya'da ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Tarım-GFE haziran türkiye istatistik kurumu

Ankara Namaz Vakitleri 22 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:28
Sabah
06:00
Öğle
12:57
İkindi
16:42
Akşam
19:44
Yatsı
21:09
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hangimiz böyle olmadı ki? Çaresi buzdolabında gizli

Hangimiz böyle olmadı ki? Çaresi buzdolabında gizli

Sokak ortasında acımasız darp! Defalarca tekmelediler yetmedi...

Sokak ortasında acımasız darp! Defalarca tekmelediler yetmedi...

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Sınırları aştı! İç çamaşırsız paylaşımı olay oldu

Sınırları aştı! İç çamaşırsız paylaşımı olay oldu

NASA uzmanları bir araya geliyor! UFO gizemi çözülecek mi?

NASA uzmanları bir araya geliyor! UFO gizemi çözülecek mi?

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.