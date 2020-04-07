Tarımsal girdilerde kapıya servis dönemi başladı

Çiftçilerin Korona virüs salgını sürecinde çok kritik bir üretim sezonuna girdiğini söyleyen Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, MİZO-TAR aracılığı ile çiftçilerin kullandığı gübre, tohum, ilaç ve alet-makine gibi tüm girdi ürünlerini çiftçilerin kapısına servis yaptıklarını ve gübre hariç girdi ödemelerinde 3 aydan 6 aya kadar esnek ödeme imkanı sunduklarını duyurdu.

Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, Korona virüs salgını kapsamında alınan önlemleri ve bu özel durum karşısında çiftçilere sundukları hizmetleri anlattı.

“MİZO-TAR Tarım Marketimize 14 yıldan beri sahip çıkan Milaslı çiftçilerimize biz de sahip çıktık, bu zor günlerde de sahip çıkmaya devam edeceğiz” diyerek, mazot haricinde çiftçilerin kullandığı tüm girdileri, servis ekibiyle çiftçinin kapısına getirdiklerini duyuran Başkan Atıcı, Milaslı çiftçilere seslenerek, “Gübre, tohum, alet-makine gibi ihtiyaçlarınızı mahallenize, evinize, çiftliğinize kadar biz servis yapıyoruz. Bunun için bir telefon kadar yakınız. Bunun için Milas’a kadar gelmenize gerek yok. Servis ekibim mesai kavramı tanımadan en kısa sürede size ulaşıyor. Bütün mali imkanlarımızı zorlayarak, gübre hariç diğer girdilerde ödemelerinizi en az 3 ay olmak üzere 6 aya kadar esnek ödeme yapabilirsiniz. Yeter ki siz üretmeye devam edin” diye konuştu.

Kapıya servis dönemi başladı

Bu zor süreçte, hayati önem taşıyan tarımsal üretimin kesintiye uğramaması ve çiftçilerin Korona virüs riskinden korunması amacıyla başlatılan kapıya servis hizmetinin aktif şekilde sunulacağını belirten Başkan Atıcı, MİZO’da görevli ziraat mühendislerinin de telefonla çiftçilere tarımsal danışmanlık hizmeti sunmaya devam edeceğini söyledi.

Başkan Atıcı, “Değerli çiftçilerimiz virüs salgını küresel bir salgın halini aldı. Ülkemizde de yayılma eğilimi gösteriyor. Bu virüsün eli kolu bacağı yok. Kendiliğinden gezmiyor. İnsanları kullanarak bulaşıyor. Bu nedenle hem kendi sağlığımızı hem de sevdiklerimiz, sevenlerimiz hem de 83 milyonun sağlığı için Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kurallara titizlikle uyalım. Buradan virüs sebebiyle hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, tedavi gören hastalarımıza da acil şifalar diliyorum.” diye konuşarak, çiftçilere hayati öneme sahip olan bir üretim sezonuna girdiklerinin altını çizdi.

Çiftçilerin bu dönemde zor şartlarla mücadele ettiğine vurgu yapan Başkan Atıcı, tarımsal faaliyetlerin sürdürülmesinde herhangi bir engel olmadığına dikkat çekerek şunları kaydetti: “Hem Cumhurbaşkanımız hem de İçişleri Bakanımız hem de Tarım Bakanımız tarımsal üretimin sürdürülmesi için tüm tedbirleri alıyorlar. Bizler belirlenen hijyen kurallarını uygulayarak, insanlarla temasta bulunmadan, sosyal mesafeyi koruyarak, gerektiği durumlarda maske ve eldiven kullanarak tarımsal faaliyetlerimizi sürdürebiliriz. Önümüzdeki günler tarımsal üretim açısından çok önemli günler. Yaklaşık 1,5 yıldan beri tarımsal sektörlerimizin en çok zorlandığı konu girdi fiyatlarındaki artışlar. Pahalı girdilerle baş edemiyor, maliyetimizin yüksek olmasına karşı ürün fiyatlarımızdaki artışlar bazı ürünlerde maliyetlerimizi bile karşılamıyor.”

Engeller vaktinde kaldırılmalı

Çiftçilerin fedakarlık yaparak, borçlanarak üretimden vazgeçmediğine değinen Başkan Atıcı, yeterli ve güvenli gıda üretimi için çiftçilerin önündeki engellerin vaktinde kaldırılması gerektiğini söyledi.

Başkan Atıcı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Cumhurbaşkanımız talimatıyla Tarım Bakanlığımız ve Hazine ve Maliye Bakanlığımız bu zor günlerde 2019 yılı ödemelerinin bir kısmını diğer kalan kısmını da en kısa zamanda ödeyecektir. Yüce Rabbim, devletimize ve milletimize zeval vermesin. Ancak 2020 yılı üretim sezonunda girdi fiyatlarındaki dalgalanmalar virüsü fırsat sayan bazı firmaların girdi fiyatlarında fırsatçılık yapması, çiftçimizin Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifi’ne ve özel bankalara olan borçlarından dolayı işletme kredisi, nakit sıkıntısı çekmesi üretim faaliyetlerini sekteye uğratabilir. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkan Şemsi Bayraktar, başta Cumhurbaşkanımız ve Tarım Bakanımıza bu konuda çiftçilerimizin taleplerini iletti. Çiftçi borçlarını bir yıl faizsiz ertelenmeli, girdi piyasası kontrol altına alınmalı, elektrik ve sulama ücretleri faizsiz ötelenmeli gibi talepler zaten çiftçimizin talep ve istekleridir. Devlet imkanları zorlanarak çiftçimizi önündeki engeller kaldırılırsa hem 83 milyon insanımız için yeterli ve güvenli gıdayı üretir, diğer ülkelere ihraç edebiliriz.”

“Sağlık çalışanları ve çiftçilerimizin kıymetini çok iyi anladık”

Salgınla mücadele eden, özveriyle çalışan, insanları sağlığına kavuşturmak için kendi sağlığını riske atarak fedakarlık yapan doktorlara ve tüm sağlık çalışanlarına şahsı ve çiftçileri adına minnet ve şükranlarını sunduğunu ifade eden Başkan Atıcı, “Doktorlarımızı ve sağlık çalışanlarımızı saygıyla selamlıyoruz. Doktorlarımızdan ve sağlık çalışanlarımızdan sonra görev sırası çiftçilerimize geliyor. Başta ülkemizi yöneten devlet görevlilerimizi, doktorlarımızı ve sağlık çalışanlarımızı, ordumuzu ve 83 milyon halkımızı doyurmak görevi biz çiftçilere düşüyor. Yeter ki önümüzdeki engeller vakti zamanında kaldırılsın. İki şeyin kıymetini çok iyi öğrendik. Birincisi beyaz önlükleriyle bilim insanlarımız, ikincisi ise çamurlu çizmeleriyle çiftçilerimiz. Bu salgın hastalık döneminde hep birlikte bu sektörün ne denli önemli olduğu anlaşılmıştır. Bizim ithalata değil, yerli ve milli üretime ihtiyacımız var. Biz bize yeteriz Türkiyem. Bir atasözünü hatırlatmak isterim. ‘Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde gelmez’ Tarım varsa, çiftçi varsa hayat var. Biz senin için çalışıyoruz. Sen bizim için evde kal, panik yapma sofranı boş bırakmayacağız. Biz tarladayız” diye konuştu.