Tarımsal üretim için akademik işbirliği

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri arasında, üniversitenin ihtiyaç duyacağı gıda ve tarımsal girdi ürünlerinin tedariki ile tarımsal üretim ve eğitime yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

Kafkas Üniversitesi ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünde imza töreni düzenlendi. Törene, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, üniversite üst yönetimi ve Tarım Kredi yöneticileri katıldı.

Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Türkiye’nin en büyük çiftçi ailesi Tarım Kredi ile girdi tedariki, tarımsal üretim ve eğitime yönelik işbirliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını söyledsi.

Kapu, protokolün her iki kurum arasında, Ar-Ge, seminer, eğitim ve sertifika programlarıyla teknoloji desteğini de kapsadığını belirtti.

Prof. Dr. Kapu, üniversitenin bilimsel çalışmaları ve Tarım Kredinin saha tecrübesini bir araya getirerek çiftçilere ve ülke tarımına fayda sağlamayı hedeflediklerini, üniversitenin bilgi birikimini pratiğe aktarmak açısından, Ar-Ge çalışmaları, eğitim programları, seminerler anlamında da işbirliğini önemsediklerini sözlerine ekledi.

“Akademik işbirliklerini önemsiyoruz”

İmzalanan işbirliği protokolüyle sektörle üniversiteyi buluşturduklarını ifade eden Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, “Yakın zamanda başka bölgelerde de üniversitelerimizle benzer işbirliği protokolleri imzaladık. Üreticilerimizin ürünlerini değerlendirmek için pazar oluşturma hedefimizi gerçekleştirirken, üniversitede okuyan gençlerimizin de yerli ve kaliteli gıda ürünleriyle buluşmasını sağlıyoruz. Ayrıca yöre çiftçisinin kullanımına sunacağımız Ar-Ge çalışmalarımız da olacak. Kafkas Üniversitesi tarımsal faaliyetler noktasında hem teorik hem de pratik bilgi ve beceriye sahip deneyimli üniversitelerimizden biri. Biz sektörün ana aktörlerinden bir tanesi olarak işin pratiğinde kazanıp da geliştirmek istediğimiz yönlerimiz var. Özellik sahada olduğumuz için üreticilerimizden gelen taleplerle ilgili yapılması gerekenler noktasında da bilgi birikimine ihtiyacımız var. Bu anlamda kendi çalışan personelimizin eğitimi başta olmak üzere, çiftçilerimizin yaygın eğitimlerine kadar Kafkas Üniversitesi ile işbirliği protokolünün ülkemiz açısından da önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

“Tarım Kredi 1.500 kurumun gıda ihtiyacını karşılıyor”

Tarım Kredinin, çiftçilerin tarımsal girdi ihtiyacını karşılamanın yanında, üreticilerin pazarla aracısız şekilde buluşmasını da sağladığına dikkat çeken Poyraz, “Hacmi günden güne artan kurumsal satış faaliyetlerimiz çerçevesinde Milli Savunma Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kredi Yurtlar Kurumu, Bakanlıkların il teşkilatları, belediyeler, üniversiteler, cezaevleri gibi halihazırda ülke genelindeki yaklaşık 1.500 kurumun gıda ve tarımsal girdi ihtiyacını karşılıyoruz. Ülkemizin değişik illerinde bulunan ve teşkilatımızın kurumsal müşteri portföyünde bulunan başta Ege Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi olmak üzere 33 üniversitemiz ile gıda ürünü tedariki, tarımsal girdi tedariki ve tarımsal üretime yönelik projelerde işbirliği yapıyoruz. Bu çerçevede Kafkas Üniversitesi ile de bir işbirliği protokolü imzaladık. İmzalanan bu protokol çerçevesinde üniversitenin ihtiyaç duyacağı gıda ve tarımsal girdi ürünlerini Tarım Kredi kalitesiyle karşılayacağız. Aslında protokolle her iki kurumun imkanlarının belli ölçüde bir araya getirilerek çiftçilerimize ve ülkemize sunulmuş oluyor” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından üniversitenin ihtiyaç duyacağı gıda ve tarımsal girdi ürünlerinin tedariki ile tarımsal üretim ve eğitime yönelik işbirliğini kapsayan protokol imzalandı.



PARTNER Dünyanın en güzel 100 yüzü belli oldu