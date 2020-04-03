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Tarımsal Üretimde Devamlılığın Sağlanması Toplantısı

KARABÜK HABERLERİ  | 03.04.2020 20:16 | Son Güncelleme

Karabük’te, Tarımsal Üretimde Devamlılığın Sağlanması Toplantısı gerçekleştirildi.Karabük Valisi Fuat Gürel başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, Tarım ve Orman İl Müdürü Çetin Ayvalık, birlik ve oda başkanları ile ilgili şube müdürleri katıldı.Toplantıda, 27.03.2020 tarihli İl Hıfzıssıhha Meclis Komisyonunda tarım ve hayvancılık ile ilgili alınan kararlar gündeme gelerek çiftçilerin üretim alanlarına erişimini kısıtlamayacak ve hasat edilen ürünler ile tarımsal girdilerin pazara ulaşımını engellemeyecek şekilde tarımsal üretimin aksatılmadan yürütülmesi doğrultusunda Karabük’te her türlü tedbirin alındığı, üretimde ve hasatta Covid-19’a bağlı herhangi bir aksaklığın yaşanmayacağı konusunda görüş birliğine varıldı.Tarım ve hayvancılıkta üretimin devamlılığının esas olduğunu ifade eden Vali Gürel, gerek bitkisel gerekse hayvansal üretimin sekteye uğratılmaması için tüm tedbirlerin gözden geçirilerek gerekli önlemlerin alınması hususunda tüm paydaşlara talimat verdi.

Tarımsal Üretimde Devamlılığın Sağlanması Toplantısı

Karabük’te, Tarımsal Üretimde Devamlılığın Sağlanması Toplantısı gerçekleştirildi.
Karabük Valisi Fuat Gürel başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, Tarım ve Orman İl Müdürü Çetin Ayvalık, birlik ve oda başkanları ile ilgili şube müdürleri katıldı.
Toplantıda, 27.03.2020 tarihli İl Hıfzıssıhha Meclis Komisyonunda tarım ve hayvancılık ile ilgili alınan kararlar gündeme gelerek çiftçilerin üretim alanlarına erişimini kısıtlamayacak ve hasat edilen ürünler ile tarımsal girdilerin pazara ulaşımını engellemeyecek şekilde tarımsal üretimin aksatılmadan yürütülmesi doğrultusunda Karabük’te her türlü tedbirin alındığı, üretimde ve hasatta Covid-19’a bağlı herhangi bir aksaklığın yaşanmayacağı konusunda görüş birliğine varıldı.
Tarım ve hayvancılıkta üretimin devamlılığının esas olduğunu ifade eden Vali Gürel, gerek bitkisel gerekse hayvansal üretimin sekteye uğratılmaması için tüm tedbirlerin gözden geçirilerek gerekli önlemlerin alınması hususunda tüm paydaşlara talimat verdi.

Tarımsal Üretimde Devamlılığın Sağlanması Toplantısı

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