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Tarımsal ürün alanlarına yerinde inceleme

MANİSA HABERLERİ  | 10.04.2020 10:25 | Son Güncelleme

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, yaşanan küresel salgın sürecinde tarımsal üretim çalışmalarını incelemek, çiftçilere destek olmak ve onların sorunlarını yerinde dinlemek amacıyla saha çalışmalarına katıldı.Gölmarmara ilçesine giden Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk burada domates fidesi diken üreticilerle bir araya geldi.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, yaşanan küresel salgın sürecinde tarımsal üretim çalışmalarını incelemek, çiftçilere destek olmak ve onların sorunlarını yerinde dinlemek amacıyla saha çalışmalarına katıldı.
Gölmarmara ilçesine giden Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk burada domates fidesi diken üreticilerle bir araya geldi. Üreticilerle birlikte fide dikimi gerçekleştiren Öztürk, çiftçilerin sorularını da yanıtladı.
“Tarlada izi olmayanın, harmanda yüzü olmaz” atasözüne vurgu yapan İl Müdürü Metin Öztürk, “Tarlalarımızı zamanında sürüp, ekmeli, çapalamalı, gereken iş ve işlemleri vaktinde gerçekleştirmeliyiz. Zor bir süreçten geçiyoruz. Tarımsal üretimimiz durmamalı. Hep beraber bu sıkıntılı günlerin de üstesinden geleceğiz. Bu süreçte çiftçilerimize büyük sorumluluklar düşüyor. Bizlerde onların bu zor zamanlarında yanında yer alıyor, teknik personellerimizle, bilgi ve birikimlerimizle onlara destek olmaya çalışıyoruz. İl ve 17 ilçe müdürlüğümüzdeki personellerimiz topyekun saha çalışmalarını aralıksız devam ediyorlar” dedi.
İl Müdürü Öztürk, bağ ve buğday dikim alanlarında da incelemelerine devam etti.

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