YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. TARİŞ, TMO’nun üzüm alımlarından memnun

TARİŞ, TMO’nun üzüm alımlarından memnun

MANİSA HABERLERİ  | 30.07.2020 14:38 | Son Güncelleme

TARİŞ Üzüm Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Türker, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin piyasaya girerek çekirdeksiz kuru üzüm alımı yapacak olmasından dolayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım Bakanı Dr.

TARİŞ, TMO’nun üzüm alımlarından memnun

TARİŞ Üzüm Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Türker, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin piyasaya girerek çekirdeksiz kuru üzüm alımı yapacak olmasından dolayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’ye üzüm üreticileri ve TARİŞ ortakları adına teşekkür etti.
Bölgede üzüm ürünüyle yüz binlerce ailenin geçimini sağladığını belirten TARİŞ Üzüm Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Türker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TMO’nun üzüm alımı yapacağı yönündeki açıklamasının bölgede büyük bir memnuniyetle karşılandığını söyledi.
Ali Rıza Türker, özellikle ürün hasat döneminde mevcut borçlarını ödeyebilmek amacıyla üreticilerin talep miktarından daha fazla ürünü piyasaya arz ettiklerini bunun ise piyasa fiyatlarının aşırı şekilde düşmesine ve fiyat istikrarsızlığına neden olduğunu söyledi. Türker, TMO’nun piyasaya girip üzüm alımı yapmasıyla fiyatların düşmesinin önüne geçilebileceğini belirtti. Türkiye’nin dünya kuru üzüm ticaret hacminden yüzde 50’ye yakın pay aldığını ve dünya fiyatlarının oluşmasında belirleyici olduğunu söyleyen Türker, TMO’nun piyasaya girmesiyle, Türkiye’nin ihracat gelirinin artacağını ve üreticinin emeğinin karşılığını alacağını kaydetti.
Türker, son olarak bölgedeki üzüm üreticilerinin bol ve bereketli bir sezon geçirmesini dileyerek sözlerini tamamladı.
2020 Yılında TMO’nun Manisa ve ilçelerinde kuru üzüm alım yapacağı müjdesi Sarıgöllü üzüm üreticileri tarafından da sevinçle karşılandı. Üzüm üreticileri bu yıl dolu ve fırtınadan bağların zarar gördüğünü ve TARİŞ ile TMO’nun alım yapmalarının piyasaya canlılık getireceğini ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Boşanmadan başkasının kollarında! Boşanmadan başkasının kollarında!
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Balıkesir’i bölgesel yarışmada temsil edecekler

Balıkesir’i bölgesel yarışmada temsil edecekler

Denizlispor yönetimine taze kan

Denizlispor yönetimine taze kan

Kayserispor eski yöneticisi Taşcı: "Bu hepimize ders olsun"

Kayserispor eski yöneticisi Taşcı: "Bu hepimize ders olsun"

Dilovası’nda 16 bin haneye baklavalık yufka dağıtıldı

Dilovası’nda 16 bin haneye baklavalık yufka dağıtıldı

Tayini çıkan görme engelli belediye çalışanı tandem bisikletiyle evine uğurlandı

Tayini çıkan görme engelli belediye çalışanı tandem bisikletiyle evine uğurlandı

Manisa Namaz Vakitleri 30 Temmuz Perşembe

İmsak
04:24
Sabah
06:03
Öğle
13:22
İkindi
17:13
Akşam
20:30
Yatsı
22:02

Manisa Nöbetçi Eczaneler30 Temmuz Perşembe

Çağrı Eczanesi
Merkez
Çetin Eczanesi
Merkez
Gözde Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Turgutlu
Turgutlu Eczanesi
Turgutlu
Sıdan Eczanesi
Akhisar
Tetiker Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bekir Çakmak getirildi

Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bekir Çakmak getirildi

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

MER Kolejinin hedefi tüm Türkiye’ye yayılmak

MER Kolejinin hedefi tüm Türkiye’ye yayılmak

Soma’da çalışmalar hızla devam ediyor

Soma’da çalışmalar hızla devam ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.