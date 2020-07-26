Tarlada çalışan öğrencilere “Arkadaş”ı hediye etti

Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Başsöğüt köyünde yaz tatilinde aileleriyle birlikte tarlada çalışan öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "Arkadaş" isimli kitabı hediye etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, köyde aileleriyle birlikte fiğ tohumu kurutan ve paketleyen öğrencileri Başsöğüt İlkokulu Müdürü Kadir Köşe ile birlikte ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden Savaşçı, eğitim hayatını sürdüren öğrencilerin köydeki yaşam koşulları içerisinde ailelerine yardımcı olmalarının çok önemli olduğunu belirterek, "Sizler bizim göz bebeğimizsiniz. Mutlaka ailelerinize yardım edin ama eğitiminizi de ihmal etmeyin. Çok okuyun, çok çalışın. İnanıyorum ki gelecekte çok iyi yerlere gelecek, ülkemizin yarınlarında söz sahibi olacaksınız" dedi.

"En iyi arkadaşınız kitaplarınız olsun"

Köyde keçi ve koyun yayıp anneleri ile birlikte süt sağımı yapan öğrencilerle de sohbet eden İl Müdürü Savaşçı, Milli Eğitim Bakanlığının ilkokul 1, 2, 3 ve 4’üncü sınıf öğrencilerine yönelik hazırladığı "Arkadaş" isimli kitabı hediye etti. "En iyi arkadaşınız kitaplarınız olsun" diyerek öğrencilere bol bol kitap okumalarını tavsiye eden Savaşçı, daha sonra öğrencilerle bir süre "Arkadaş" kitabını okudu.

Başsögüt İlkokulu bahçesinde oyun oynayan öğrencileri de ziyaret ederek bir süre sohbet eden Savaşçı, öğrencilere "Arkadaş" kitabı ile birlikte kitap, oyuncak ve çeşitli hediyeler takdim etti.

