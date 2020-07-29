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Tarlada Hint keneviri yetiştiren 2 kişi tutuklandı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 29.07.2020 16:29 | Son Güncelleme

Zonguldak Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı asayiş ekiplerince, Alaplı ormanlık alana ekilen 20 kilo Hint keneviri ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.Zonguldak Alaplı Boghisar mevkiinde Hint keneviri ekildiği bilgisine ulaşan İlçe Asayiş ekipleri, bölgede yaptığı operasyonda tarlada ekili 20 kilo kök kenevir bitkisi ele geçirildi.Olay yerindeki çeşitli yaşam malzemeleri bulundu.

Zonguldak Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı asayiş ekiplerince, Alaplı ormanlık alana ekilen 20 kilo Hint keneviri ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Zonguldak Alaplı Boghisar mevkiinde Hint keneviri ekildiği bilgisine ulaşan İlçe Asayiş ekipleri, bölgede yaptığı operasyonda tarlada ekili 20 kilo kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Olay yerindeki çeşitli yaşam malzemeleri bulundu. Yasa dışı hazine arazisine ekilen hint keneviri olayını gerçekleştirdiği iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan asayiş ekipleri, başarılı bir operasyonla T.A, ile Z.K kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
İfadelerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler T.A ile Z.K mahkemece tutuklanarak Beycuma Cezaevine gönderildi.

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