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Tarlada izin olsun, yemeye yüzün olsun

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 24.08.2020 11:23 | Son Güncelleme

Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde üzüm hasadı başladı.Bağlarda uzun ve zahmetli bir çalışma ile yapılan kazma, budama ve sulama işlemlerinin ardından şimdi de hasat zamanı geldi.

Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde üzüm hasadı başladı.
Bağlarda uzun ve zahmetli bir çalışma ile yapılan kazma, budama ve sulama işlemlerinin ardından şimdi de hasat zamanı geldi. Toplanan üzümlerin bir kısmı yemek için ayrıldıktan sonra, kalan büyük kısmı pekmez ve sirke için kullanılıyor. Kışlık yiyecek hazırlıklarının başladığı şu günlerde, üzüm pekmezi ve sirkesinin de sezonu başladı.
Çiftçiler, ilçede yetişen üzümün çok lezzetli olduğunu, bundan yapılan pekmez ve sirkenin de şifalı olduğunu anlatarak, "Aylarca büyük titizlik ve emekle yapılan çalışmalar hayli yorucu oldu. Ama atalarımız ’Tarlada izin olsun yemeğe yüzün olsun’ sözleri ne kadar önemli ve doğru. Hasattan memnunuz, herkese hayırlı kazançlar olsun, şifalar olsun" dediler.

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