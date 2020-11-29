Tarladan sofralara "tatlı" yolculuk

Pancarlar, ot ve kök kalıntılarından da arındırıldıktan sonra yıkama teknesinde ince yıkamaya tabi tutuluyor. Daha sonra kıyım bıçaklarıyla ince ince kıyılarak üretim bandındaki yolculuğuna devam ediyor.

Her gün yaklaşık 28 bin ton şeker pancarının işlendiği Konya Şeker fabrikalarına yükleriyle gelen çiftçiler, ürünlerini tarttırıp kalite kontrol için ekspertizlere teslim ediyor.

Bu yıl 3 milyon 350 bin ton pancar işleyerek yaklaşık 470 bin ton şeker üretecek olan Konya Şeker'de, üretim döneminin tatlı telaşı yaşanıyor.

Büyük kazanlarda çeşitli işlemlerden geçirilerek kristalleştirilen şeker, çuvallama işleminin yapıldığı bölgeye götürülüyor. Pancarın şekere dönüşümü, çuvallanıp, depolanmasıyla son buluyor.

- "15 bin çiftçiyle üretiyoruz"

Konya Şeker iştiraklerinin çatı şirketi Anadolu Birlik Holding Üst Yöneticisi Taner Taşpınar, AA muhabirine, Türkiye'de şeker üretiminin yüzde 20'sinin fabrikalarında gerçekleştirildiğini söyledi.

Şeker pancarının stratejik öneme sahip bir ürün olduğunu belirten Taşpınar, 15 bin 47 çiftçiyle sözleşmeli üretim yaptıklarını aktardı.

Taşpınar, "Toplam 3 milyon 350 bin ton pancardan, 470 bin ton şeker, 135 bin ton melas, 73 bin ton yaş küspe, 63 bin ton da kuru küspe üretiyoruz. Pancarı fabrikalarımızda işleyip, şekere dönüştürdükten sonra şekerden de katma değerli ürünler üretip tüketicilere sunuyoruz." dedi.

- "Verim ve kalite sevindirdi"

Verim ve kalitenin geçen yıla göre çok daha iyi olduğunu dile getiren Taşpınar, "Polar değeri 17'nin üzerinde çıkıyor. Dekara verim de geçen seneye göre daha üst seviyede. Dolayısıyla işleyeceğimiz pancar miktarı da geçen seneye göre daha fazla olacak. Bu bizi de üreticimizi de sevindiriyor." diye konuştu.