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Tarlalarını kürekler ile kazarak ekime hazırlıyorlar

HAKKARİ HABERLERİ  | 31.05.2020 10:52 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Otluca köyünde traktör sırası kendilerine gelmeyen çiftçiler, tarlalarını kürekler ile kazmaya başladı.Bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üretime devam açıklamasının ardından umutlanan çiftçiler, geçmiş yıllara göre daha fazla üretmek için sahaya indi.

Hakkari’nin Otluca köyünde traktör sırası kendilerine gelmeyen çiftçiler, tarlalarını kürekler ile kazmaya başladı.
Bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üretime devam açıklamasının ardından umutlanan çiftçiler, geçmiş yıllara göre daha fazla üretmek için sahaya indi. Kent merkezinden 8 kilometre mesafede bulunan Otluca köyü Uyanık Mahallesi sakinleri, sosyal mesafe kuralını gözeterek küreklerle ekilecek alanları kazıyor. Onlarca çiftçiden biri olan Taş ailesi, köyde çok sayıda vatandaş üretime başladığı için traktör sırasının kendilerine gelmediğini, bundan dolayı kendi imkanlarıyla tarlalarını kazmaya başladıklarını ifade ettiler. Taş ailesi, günlerce kazdıkları tarlalarına değişik sebzeler ekeceklerini belirttiler. 15 yıl aradan sonra üretim için sahaya indiklerini kaydeden Taş ailesi, “Büyükbaş hayvanlarımız yok. Köyde sadece bir traktör var. Tüm köylünün tarlasını sürüyor. Bize sıra gelmediği için kendi imkanlarımız ile tarlamızı kazmaya başladık. Güneş sıcaklığına rağmen mecburen tarlamızı kazmak zorundayız. Hazır hale getirdiğimiz tarlalarımıza domates, salatalık, patlıcan, patates ve çeşitli sebzeler ekeceğiz” şeklinde konuştular.

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