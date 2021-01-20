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Tarsus Belediyesi, 40 kişilik ekiple temizlik seferberliği başlattı

20.01.2021 15:44 | Son Güncelleme:
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Tarsus Belediyesi, vatandaşlara daha sağlıklı ve daha hijyenik ortam sağlamak için kurduğu 40 kişilik ekiple temizlik seferberliği başlattı.

Tarsus Belediyesi, vatandaşlara daha sağlıklı ve daha hijyenik ortam sağlamak için kurduğu 40 kişilik ekiple temizlik seferberliği başlattı. Her gün bir mahalleye giden ekipler, yeşil alan düzenlemesi ile temizlik, yol bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor.
Mersin’in Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen Müdürlüğüne bağlı 40 kişiden oluşan ekip, kent genelinde temizlik seferberliği kapsamında şehrin her noktasında planlı ve koordineli çalışmalar yürütüyor. Ekipler, mahallelerin ihtiyaç önceliğine göre planlama yapıp, parkeleri bozulan yollarda, parklarda, kaldırımlarda, boş alanlarda ot biçme işlemleriyle birlikte gelişi güzel yerlere atılan çöpleri ve hafriyatları topluyor. Bu kapsamda, sabahın erken saatlerinde Yenice Mahallesinde parklarda, sokaklarda, bozulan yol ve kaldırımlarda çalışmalara başlayan ekipler, sorunları çözüme kavuşturana kadar mesailerini sürdürdü.
Belediye ekiplerinin yürüttükleri çalışmaları takdirle karşılayan mahalle sakinleri, verilen hizmetten ötürü Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’a teşekkürlerini iletiyorlar.
Kenttin tüm noktalarında görüntüyü bozan ve çevre kirliliğine neden olan aksaklıkları ortadan kaldırmak ve halkın taleplerine göre çalışma yapmaya büyük özen gösterdiklerini belirten Başkan Bozdoğan, “Kadim kentimiz Tarsus’u pırıl pırıl yapana kadar mahallelerdeki tespit ettiğimiz aksaklıkları gidermek için çalışmalarımız aralıksız şekilde devam ediyor. Türkiye’nin en büyük ilçelerinden birisi olan ilçemize hizmet götürme çabası içerisindeyiz. 179 mahallemizi tek tek geziyoruz. Buralarda tespit ettiğimiz sorunları çözmek ve gerekli hizmetleri halkımıza sunmak için planlamalar yaptık. Yollarla ilgili bakım ve onarım çalışmalarımız devam ediyor. Bir yandan şehri daha modern hale getirmek bir yandan da yeşillendirmek için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızdan da hizmetlere sahip çıkmalarını, yeşil alanları korumalarını ve mümkün oldukça uygun yerlere fidan dikmelerini rica ediyoruz” dedi.

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