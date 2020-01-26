Tarsus Belediyesi depremzedeler için seferberlik başlattı

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Türkiye’nin dört bir tarafındaki ekipler arama kurtarma çalışmaları için seferber olurken, Tarsus Belediyesi de deprem bölgesine yardım göndermek için harekete geçti.

Bu kapsamda, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan başkanlığında yapılan toplantının ardından, iş insanları, oda ve dernek temsilcileri ile temasa geçilerek depremzedelere insani yardım kampanyası başlatıldığı duyuruldu.

Belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla birlikte deprem bölgesinde yaşayan vatandaşların acısını yüreklerinde hisseden Tarsuslular, tek yürek olup onların yaralarının sarılması adına ’yalnız değilsiniz’ mesajı ile birlikte kolilere koydukları insani yardımlarla belediyeye akın ettiler.

Çok sayıda iş insanı, oda ve dernek temsilcileri ve vatandaşlar, ilaç, kuru gıda, narenciye, sebze, çeşitli yiyecek, içecek, giyecek, battaniye ve depremzedelere lazım olabilecek her türlü kullanım eşyasından oluşan malzemeleri belediye yetkililerine ulaştırdılar.

İlk etapta toplanan yardımları bölgeye taşımak için temin edilen, 2 tır tamamen dolunca 3’ncü tır devreye girdi. İhtiyaç halinde 4’ncü tır ise hazır bekletiliyor.

Tırlara yüklenilen iğneden ipliğe her türlü kalemden oluşan insani yardım malzemeleri, görevlendirilen personel ile birlikte Elazığ ve Malatya’ya doğru yola çıktı.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Depremzedelerin yaralarının sarılması için belediyemiz tarafından başlatılan yardım kampanyasına destek veren herkese teşekkür ediyorum. Elazığ’da meydana gelen ve birçok şehrimizde hissedilen deprem hepimizi üzdü. Depremde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılara büyük geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Orada yaşayan vatandaşlarımız yalnız olmadıklarını bilsinler. Acılarını biraz olsun hafifletmek için insani yardım konvoyumuzu yola çıkardık. Allah tekrarını yaşatmasın" dedi.

