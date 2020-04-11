YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Tarsus Belediyesi gıda desteğine devam ediyor

Tarsus Belediyesi gıda desteğine devam ediyor

MERSİN HABERLERİ  | 11.04.2020 16:26 | Son Güncelleme

Tarsus Belediyesince, ihtiyaç sahipleri için başlatılan gıda desteğinin devam ettiği bildirildi.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, salgının görülmeye başladığı andan itibaren ilçede, Üretici Kadın Kooperatifi ile ücretsiz maske üretimi yapılması sağlanırken, belediye laboratuvarında üretilen dezenfektanlar vatandaşlara dağıtılmaya başlandı.

Tarsus Belediyesince, ihtiyaç sahipleri için başlatılan gıda desteğinin devam ettiği bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, salgının görülmeye başladığı andan itibaren ilçede, Üretici Kadın Kooperatifi ile ücretsiz maske üretimi yapılması sağlanırken, belediye laboratuvarında üretilen dezenfektanlar vatandaşlara dağıtılmaya başlandı. Üretimi gerçekleştirilen ürünler, talep eden çevre il ve ilçe belediyeleri ile sağlık kuruluşlarına da ücretsiz olarak gönderiliyor.
Salgın hastalığa karşı vatandaşların birbirleriyle temasını en aza indirmeye amaçlayan Tarsus Belediyesi, halkın ihtiyaç duyduğu gıda malzemelerini de kapı kapı dolaşan ekipler tarafından dağıtılmasını sağlıyor. Gündüz saatlerinde planlaması yapılan ve araçlara yüklenen sebze ve meyve ile kuru gıda malzemeleri, oluşturulan ekipler aracılığı ile akşam saatlerinde her gün 3 ayrı mahalleye ücretsiz olarak dağıtılıyor. Bu güne kadar 15 mahalleye dağıtımı yapılan gıda malzemelerini teslim alan vatandaşlar, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’a duyarlılığından ötürü teşekkür ediyor.
Korona virüse karşı başlattıkları bu amansız mücadeleye karşı vatandaşların evlerinde kalarak yardımcı olmalarını isteyen Başkan Bozdoğan, "Elimizden geldiğince ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız öncelikli olmak kaydı ile her eve, her vatandaşa ulaşıp ihtiyaçlarını gidermek için ekiplerimizin seferberliği devam ediyor. 153 numaraları telefonumuza gelen istekleri karşılamak adına personelimizi hazır bekletiyoruz. Bu salgının önüne geçmek adına yapılması gereken her şeyi yapıyoruz. Vatandaşlarımız bu konuda müsterih olsunlar" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHercai dizisi yıldızı Ebru Şahin isyan etti! O paylaşıma yorum yağdıHercai dizisi yıldızı Ebru Şahin isyan etti! O paylaşıma yorum yağdı
Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldıMersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

Korona virüs Covid-19’dan kurtulmak için kurban kesip dua ettiler

Korona virüs Covid-19’dan kurtulmak için kurban kesip dua ettiler

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Köydeki bahar temizliği gece de sürdü

Köydeki bahar temizliği gece de sürdü

Bursa’da "İstisna kapsamındaki vatandaşlar" için toplu taşıma noktaları belirlendi

Bursa’da "İstisna kapsamındaki vatandaşlar" için toplu taşıma noktaları belirlendi

Ordu’da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti

Ordu’da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti

Mersin Namaz Vakitleri 11 Nisan Cumartesi

İmsak
04:42
Sabah
06:06
Öğle
12:48
İkindi
16:26
Akşam
19:19
Yatsı
20:37

Mersin Nöbetçi Eczaneler11 Nisan Cumartesi

Atasoy Eczanesi
Merkez
Burcu Tüz Eczanesi
Merkez
Defne Şule Eczanesi
Merkez
Derkuş Eczanesi
Merkez
Dicle Eczanesi
Merkez
Elif (Yenişehir) Eczanesi
Merkez
Gülçin Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Huzurevleri de korona virüse karşı dezenfekte ediliyor

Huzurevleri de korona virüse karşı dezenfekte ediliyor

Devrilen traktörün altında sürücü hayatını kaybetti

Devrilen traktörün altında sürücü hayatını kaybetti

Silifke’de ’koronavirüs’ten korunma yolları anlatıldı

Silifke’de ’koronavirüs’ten korunma yolları anlatıldı

Mezar Taşı Yazıları Toplumun Tarihini Anlatıyor

Mezar Taşı Yazıları Toplumun Tarihini Anlatıyor

Mut’ta Çukur Çanak Mantarı Geçim Kaynağı Oldu

Mut’ta Çukur Çanak Mantarı Geçim Kaynağı Oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.