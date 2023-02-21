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Tarsus Belediyesi Hatay depreminin ardından seferber oldu

21.02.2023 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay Defne ve Samandağ’da meydana gelen depremlerin ardından derhal harekete geçen Tarsus Belediyesi, deprem sonrası güvenli toplanma alanı olan birimlerini anında açarak vatandaşlara barınma desteğinin yanı sıra tüm ekiplerini seferber ederek çay, çorba ve su ikramında bulundu.

Tarsus Belediyesi Hatay depreminin ardından seferber oldu

Hatay’da meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremleri en çok hisseden kentlerden biri de Tarsus oldu. Tarsus Belediyesi depremin ilçede hissedilmesi üzerine büyük korku yaşayan vatandaşların ilk andan itibaren yanında oldu. Deprem sonrası evlerine giremeyen vatandaşlar için Tarsus Belediyesinin güvenli toplanma birimleri olan Gençlik Merkezi, Kadın Yaşam Destek ve Dayanışma Merkezi, +1 Kafe, Bilim Eğitim Sanat ve Kültür Akademisi, Yaşlı Dayanışma Evi ve Kütüphanesi, Taziye Evleri ve Zübeyde Hanım Bütünleşik Gündüz Yaşam Evi vatandaşların hizmetine açıldı.

Tüm ekipleri ile deprem anından itibaren teyakkuza geçen Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, vatandaşları birimlerde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Deprem sonrası vatandaşlar için belediye yemekhanesinde pişen sıcak çorbalar, Tarsus Belediyesi ekipleri tarafından dağıtıldı. Çay ve su ikramlarının da bulunduğu toplanma alanlarında, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için adeta seferber olundu.

"EKİPLERİMİZ VE BİRİMLERİMİZ İLE VATANDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ"

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, tüm ekipleri ile teyakkuzda olduklarını ifade ederek, “Merkez üssü Hatay-Defne olan ve kentimizde de hissedilen depremlerden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tüm ekiplerimiz ve birimlerimiz ile vatandaşlarımızın yanındayız. Deprem nedeniyle birimlerimizde bulunan vatandaşlarımızı ziyaret ettim, geçmiş olsun dileklerimizi ilettim. Bu zor günleri birlikte aşacağız” dedi.

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