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Tarsus Belediyesi, salgınla mücadelede ekip sayısını artırdı

MERSİN HABERLERİ  | 06.01.2021 16:00 | Son Güncelleme

Tarsus Belediyesinin, korana virüs salgınıyla mücadelede ekip sayısını arttırdığı bildirildi.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, salgının bir süre daha etkili olacağını öngören Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Covid-19’la mücadelede görev alan ekip sayısını artırdı.

Tarsus Belediyesi, salgınla mücadelede ekip sayısını artırdı

Tarsus Belediyesinin, korana virüs salgınıyla mücadelede ekip sayısını arttırdığı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, salgının bir süre daha etkili olacağını öngören Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Covid-19’la mücadelede görev alan ekip sayısını artırdı. Bozdoğan, dezenfekte işlemleriyle yurttaşlara maske ve dezenfektan ulaştırılmasına yönelik çalışmaların da sürdürüleceğini bildirdi. Öte yandan ekipler, temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını rutin olarak sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında mahalleler dezenfeksiyon işleminden geçiyor, belirlenen program çerçevesinde her gün 3 mahalle dezenfekte ediliyor. Ayrıca çöpler planlı bir şekilde toplanıyor, çöp konteynerleri de dezenfekte ediliyor. Tarsus Belediyesi Covid-19’la mücadele kapsamında uygulama noktalarında vatandaşlara maske, el dezenfektanı ve hijyen paketi dağıtımına da devam ediyor.
Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Covid-19 salgın riski ortadan kalkana kadar çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.

Tarsus Belediyesi, salgınla mücadelede ekip sayısını artırdı

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