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Tarsus Belediyesi üreticilere 50 ton silajlık mısır dağıtacak

04.01.2024 12:16 | Son Güncelleme:
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Tarsus Belediyesince hayvancılığı desteklemek amacıyla kendi arazisinde ekimini gerçekleştirdiği silajlık mısırın hasadının tamamladığı, proje çerçevesinde elde edilen 50 ton silajın ücretsiz olarak çiftçilere dağıtılacağı bildirildi.

Tarsus Belediyesi üreticilere 50 ton silajlık mısır dağıtacak

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hayvancılıkta üretimin artırılması çerçevesinde Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde ekimi yapılan silajlık mısırın hasadı yapıldı. Hasatta, 50 tonluk silaj elde edildi. Silajlar, ücretsiz olarak üreticilere dağıtılacak. Hayvan yetiştiricileri, belediyenin destekleriyle Tarsus’un büyük ve küçükbaş hayvancılığının güçlendirilmesinden duydukları sevinci dile getirdi.

Tarsus Belediyesi Ziraat Mühendisi Mehmet Özer, yapılan hasadın detaylarını paylaşarak, arazinin 20 dekarlık olduğunu ve dönüm başına 3 ile 4 ton arası silajlık mısır elde edildiğini belirtti. Hazırlanan 50 kilogramlık torbalardaki mısır silajlarının, küçük ölçekli hayvan üreticilerine ve talepte bulunan vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacağını ifade etti.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, üreticilere verilen desteklerin devam edeceğini belirterek, “Zor şartlar altında üreticilik yapan çiftçilerimize destek olmak amacıyla silajlık mısır dağıtımı gerçekleştireceğiz. Yerel yönetimler olarak tarım alanında çalışmalarımızı devam ettirerek, koşulları iyileştirmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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