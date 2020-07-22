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Tarsus Belediyesi, virüse karşı hava sterilizasyon cihazı alacak

MERSİN HABERLERİ  | 22.07.2020 17:02 | Son Güncelleme

Tarsus Belediyesi, virüsle mücadele kapsamında hizmet birimlerinde vatandaşlara kaliteli ve steril bir hava oluşturmak amacıyla ’hava sterilizasyon cihazı’ için düğmeye bastı.Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, halkın sağlığını korumak adına belediye hizmet birimlerine ’hava sterilizasyon cihazının’ alınması için gerekli çalışmaları başlattı.

Tarsus Belediyesi, virüse karşı hava sterilizasyon cihazı alacak

Tarsus Belediyesi, virüsle mücadele kapsamında hizmet birimlerinde vatandaşlara kaliteli ve steril bir hava oluşturmak amacıyla ’hava sterilizasyon cihazı’ için düğmeye bastı.
Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, halkın sağlığını korumak adına belediye hizmet birimlerine ’hava sterilizasyon cihazının’ alınması için gerekli çalışmaları başlattı. Salgın riskine karşı tedbiri elden bırakmadıklarını ifade eden Başkan Bozdoğan, "Normalleşme sürecinde bulunduğumuz bu dönemde, salgın riskine karşı tedbirlerimizi arttırdık. İlaç veya aşı henüz bulunmadı. Bu bağlamda virüs halen aramızda. Korona virüs vakasının ülkemizde görülmeye başlanmasının ertesi günü, salgın hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla tüm imkanlarımızı seferber ettik ve bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Belediyemizin hizmet birimlerinde halkımıza kaliteli ve steril bir hava oluşturmak amacıyla ultraviyole ışınları ile bakteri, virüs, mantar ve küf gibi mikroorganizmaları yok eden Hava Sterilizasyon Cihazı için ön görüşmeler sağladık. Tek amacımız halkımızın sağlığı" dedi.

Tarsus Belediyesi, virüse karşı hava sterilizasyon cihazı alacak

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