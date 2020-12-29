Tarsus Belediyesinde en düşük işçi maaşı 3 bin 500 lira oldu

Tarsus Belediyesi ile DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası arasında imzalan toplu iş sözleşmesi ile belediyedeki en düşük işçi maaşı 3 bin 500 TL oldu. Belediye ayrıca, kadrolu işçilerin taban yevmiyelerine yüzde 15 zam yaptı. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, “İşçimizi enflasyona da, pandemiye de ezdirmedik” dedi.

Tarsus Belediyesi ile DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası arasında, 506 KHK’lı işçiyi kapsayan Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. Ocak 2021 itibariyle yürürlüğe girecek toplu iş sözleşmesine göre, Tarsus Belediyesi’nde en düşük işçi maaşı 3 bin 500 TL oldu. Böylece Tarsus Belediyesi’nin en düşük işçi maaşı, ülke genelinde uygulanan asgari ücretten 675 lira fazla oldu.

Tarsus Belediyesi ayrıca 193 kadrolu işçinin günlük taban yevmiyelerinde de yüzde 15,5 oranında iyileştirmeye gitti. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, “Pandemi sürecinde özveriyle çalışan işçilerimizin aileleriyle birlikte daha iyi bir yaşam sürmesini sağlamak belediye olarak görevimiz. Daha iyi bir yaşamın yolu da ekonomik gelirden geçiyor. Belediyelerimizin olanakları belli. Gönül ister ki emekçi kardeşlerimize çok daha yüksek ücretler ödeyelim. Şartlarımızın elverdiği ölçüde işçilerimizin ücretlerini artırdık. Şunu söyleyebiliriz: İşçimizi enflasyona da, pandemiye de ezdirmedik. İşçi sendikalarının tüm asgari ücretliler için önerdiği üst sınıra yakın bir maaş belirledik. İşçilerimize, belediyemize, Tarsusumuza verdikleri emekler için teşekkür ediyorum. Toplu iş sözleşmemiz hayırlı uğurlu olsun” dedi.

