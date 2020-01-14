YURTHABER
  4. Tarsus Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Tarsus Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

MERSİN HABERLERİ  | 14.01.2020 13:26 | Son Güncelleme

Tarsus Belediyesi ve DİSK Genel İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.Tarsus Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ile sendika yetkilileri önceki gün bir araya geldi.

Tarsus Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Tarsus Belediyesi ve DİSK Genel İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Tarsus Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ile sendika yetkilileri önceki gün bir araya geldi. Toplantıya DİSK Genel İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy, Şube Sekreteri Özgür Yüksek, Mali Sekreter Ramazan Kaya ve işyeri temsilcisi Enis Buyur katıldı. Toplu iş sözleşmesinin imzalanmasıyla sosyal ve sendikal haklara sahip olan Tarsus Belediyesi çalışanları büyük sevinç yaşadı.
Sözleşmede, her işçiye doğum gününde idari izin ile kitap hediye edilmesi ve 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde her işçiye maddi yardım hakları dikkat çekti. Bunun yanı sıra sözleşmede daha önce tanınan birçok hak iyileştirildi. Olaya bağlı izinler denilen sosyal izinler, hakları dışında sözleşmeye göre, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü’nde birer gün idari izin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ve Engelliler Haftası’nın ilk gününde birer gün ücretli izin ve eşi doğum yapan işçiye 5 iş gün gibi izin hakları içeriyor. Maddi anlamda nakdi yardımların da olduğu sözleşmede işçilere her yıl 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda 200 lira, Ramazan Bayramı ile Kurban Bayramı’nda toplam 2 bin lira yardım ödemesi verilecek. Bunun haricinde işçilere aile, çocuk ve öğrenim, hastalık, yemek, yakacak, giyim ve koruyucu eşya yardımı ve evlenme yardımı gibi haklarda iyileştirilme yapıldı. Sözleşmede öne çıkan maddelerden birisi de katılımcı ve demokratik anlayışı ile esas alınarak, ekonomik ve sosyal anlamda dezavantajlı grupları desteklemeyi, kadın çalışanlara dönük pozitif ayrımcılık ilkesini gözetmeyi, her türlü taciz ve mobbing uygulamaları önlemeyi gerektirecek tedbirler almayı ve kadın çalışanları her türlü konuda desteklenmesini içeriyor. İmzalanan toplu iş sözleşmesi 2022 yılına kadar geçerli olacak ayrıca disiplin ve ceza gerektiren maddeler de içeriyor.
Sözleşmenin imzalanmasının ardından Tarsus Belediye başkanı Haluk Bozdoğan, "Bizim için emek yüce bir değerdir. Ben bir emekçiyim. Benim belediye başkanı olmam emekçi sınıfından çıkmamı gerektiren bir unsur değildir. İşçi kardeşlerimizin sosyal ve yaşam haklarını korumak ve hakkını vermek bizim sorumluluğumuz içerisindedir. Her zaman emekçilerden yana oldum. Aydınlık ve mutlu yarınlar için üreteceğiz ve ürettikçe demokrasiyi oluşturacağız. Ülkemizin ve şehrimizin bir emekçisi olarak, insan hak ve onuruna yakışır bir yaşam anlayışı ile çocuklarımıza devredeceğimiz daha iyi bir Tarsus için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.

Tarsus Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMilyonlar bekliyordu! Hesaba yatıyor, kim kaç lira alacak?Milyonlar bekliyordu! Hesaba yatıyor, kim kaç lira alacak?
Yasa dışı hukuk danışmanına hapis cezasıYasa dışı hukuk danışmanına hapis cezası
Mersin’de amatör spor kulüplerine malzeme yardımı yapılacakMersin’de amatör spor kulüplerine malzeme yardımı yapılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı!

Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı!

Cemevleriyle ilgili önemli karar!

Cemevleriyle ilgili önemli karar!

Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Böyle kurtarıldı! İşte o anlar

Böyle kurtarıldı! İşte o anlar

Genç kızlar voleybolda şampiyon belli oldu

Genç kızlar voleybolda şampiyon belli oldu

5 gündür kar yağmayan ilçelerde maçlar iptal edildi

5 gündür kar yağmayan ilçelerde maçlar iptal edildi

Mersin Namaz Vakitleri 14 Ocak Salı

İmsak
06:22
Sabah
07:47
Öğle
12:55
İkindi
15:32
Akşam
17:54
Yatsı
19:13

Mersin Nöbetçi Eczaneler14 Ocak Salı

Aydın (Yenişehir) Eczanesi
Merkez
Cansu Eczanesi
Merkez
Çağdaşkent Eczanesi
Merkez
Demirel Eczanesi
Merkez
Göksu Eczanesi
Merkez
Gülçin Eczanesi
Merkez
Limon Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.