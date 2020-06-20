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Tarsus Belediyesi’nden çiftçi ve dar gelirliye destek

MERSİN HABERLERİ  | 20.06.2020 15:31 | Son Güncelleme

Tarsus Belediyesi, pandemi süresince çiftçilerden satın aldığı mahsulleri halkın sofrasına ulaştırmayı sürdürüyor.Her gün farklı bir mahallede vatandaşlarla buluşan Tarsus Belediyesi ekipleri, sebze ve meyvenin yanı sıra erzak yardımında da bulunuyor.

Tarsus Belediyesi, pandemi süresince çiftçilerden satın aldığı mahsulleri halkın sofrasına ulaştırmayı sürdürüyor.
Her gün farklı bir mahallede vatandaşlarla buluşan Tarsus Belediyesi ekipleri, sebze ve meyvenin yanı sıra erzak yardımında da bulunuyor. Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, personellerle birlikte Fahrettin Paşa Mahallesi’nde kapı kapı gezerek, dar gelirli ailelere yardım eli uzattı. Belediye personellerinden yardımların dağıtımı sırasında her kesime eşit davranmalarını isteyen Bozdoğan, “Dağıtım yaparken herkese fakire, fukaraya, yoksula eşit bir şekilde dağıtacaksınız. Sizlerden ricam budur. Benim sizden bir farkım yok. Siz ne kadar çok çalıyorsanız bende o kadar çalışmak zorundayım. Biz halkımıza hizmet etmek için varız. Bu dönem çok ciddi bir dönem, daha bitmedi. Bir yıl kadar devam edecek bir süreç. Bu süreçte hepinizin çok sağlıklı olmasını da istiyorum. Unutmayın ki, buradaki her şey halkındır, halkın olanı da halka vereceksiniz” dedi.

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