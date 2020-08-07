Tarsus Belediyesinden, üniversite adayı öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı

Tarsus Belediyesi, üniversiteye başlayacak olan öğrenciler için ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti başlattı. Uzmanlar, öğrencilerin hayallerindeki üniversiteye girebilmeleri için doğru tercih yapmalarını sağlayacak.

Tarsus Belediyesi, ’Senin tercihin, senin geleceğin’ sloganıyla ücretsiz tercih günleri hizmetini vermeye başladı. Tarsus Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavında başarılı olarak tercih yapmaya hak kazanan gençlere, Mehmet Bal Sergi Salonunda uzman rehber öğretmenlerle danışmanlık desteği sunuyor.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sınavı kazanmanın sevincini yaşayan ve doğru tercih yaparak hayallerindeki üniversiteyi belirlemek isteyen adaylar, puan bilgileri ve gelecek hedefleri hakkında uzmanlardan fikir alıyor. Uzmanlar, öğrencilerin aldıkları puana göre geniş bir liste hazırlıyor. Öğrencilere alternatif liste de hazırlayan rehber öğretmenler, adayların hedefleri ile örtüşen benzer mesleklerle ilgili tavsiyelerde de bulunuyorlar.

6 Ağustos’ta başlayan ve 14 Ağustos’a kadar sürecek olan tercih günlerinde, 09.00-18.00 saatleri arasında danışmalık hizmeti sunulacak.

