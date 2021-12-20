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Tarsus Doğa Parkı'nda ilk kez bir lama doğum yaptı

20.12.2021 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarsus Doğa Parkı'nda ilk kez bir lama doğum yaptı

Tarsus Doğa Parkı'nda ilk kez bir lama doğum yaptı

MERSİN (AA) - Tarsus Doğa Parkı'nda doğum yapan lamanın yavrusuna "Amokaçi" adı verildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Tarsus Doğa Parkı'nda ilk kez lama doğumu gerçekleşti.

Parkın üyelerinden bir lamanın, yaklaşık bir yıllık gebelik sürecinin ardından doğurduğu yavruya "Amokaçi" adı verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarsus Doğa Parkı bünyesinde görevli veteriner tekniker Yılmaz Ölmez, lamaların ilk kez doğum yapmasının sevincini yaşadıklarını belirterek, "Sağlık durumu çok iyi. Ülkemizin iklimine çok kolay adapte olan hayvanlar. Biz de gayet iyi şekilde bakmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de kardeşlerinin doğmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

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