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Tarsus Gençlik Derneğinden "İşaret Dili Kursu"

07.02.2021 14:30 | Son Güncelleme:
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Mersin’in Tarsus ilçesinde faaliyet gösteren Gençlik Derneği Tarsus Halk Eğitim Merkezi Öğreticisi Bedia Dinçkuyucu eğitmenliğinde, işitme engellilerle rahatça iletişim kurabilmek amacıyla ücretsiz ’İşaret Dili Kursu’ düzenledi.Tarsus Gençlik Derneği’nin Tarsus Halk Eğitim Merkezi Binası’nda hafta içi her gün 17.00-19.00 saatleri arasında düzenlediği ’İşaret Dili Kursu’na kursiyerler yoğun ilgi gösteriyor.Tarsus Gençlik Derneği Başkanı Deniz Durmuş Özdemir yaptığı açıklamada, "Biz yeni nesillerin gayesi insanlara yardımcı olmaktır.

Mersin’in Tarsus ilçesinde faaliyet gösteren Gençlik Derneği Tarsus Halk Eğitim Merkezi Öğreticisi Bedia Dinçkuyucu eğitmenliğinde, işitme engellilerle rahatça iletişim kurabilmek amacıyla ücretsiz ’İşaret Dili Kursu’ düzenledi.
Tarsus Gençlik Derneği’nin Tarsus Halk Eğitim Merkezi Binası’nda hafta içi her gün 17.00-19.00 saatleri arasında düzenlediği ’İşaret Dili Kursu’na kursiyerler yoğun ilgi gösteriyor.
Tarsus Gençlik Derneği Başkanı Deniz Durmuş Özdemir yaptığı açıklamada, "Biz yeni nesillerin gayesi insanlara yardımcı olmaktır. İyiyi ve doğruyu öğrenmek, anlamak, bilmek, sosyal sorumluluk bilinciyle duyarlılık gösterip anlatmak ve öğretmek düsturumuzdur. Engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak ve toplumla entegre olmaları için ’İşaret Dili’ni önemsiyoruz. Bedensel, işitsel, görme ya da zihinsel her ne olursa olsun engelli bireylere yardımcı olmak, onların dilinden anlamak onlara destek olmak gerekmektedir. ’Bir dil bir insan iki dil iki insan’ parolasıyla başlattığımız ’İşaret Dili Kursu’ eğitimlerine Halk Eğitim Merkezi öğreticisi Bedia Dinçkuyucu eğitmenliğinde devam etmekteyiz. Tüm dünyada ortak kullanılan tek dil olan ’İşaret Dili Kursu’na hepinizi bekliyoruz" dedi.
Sessizlerin dünyasında iletişim kapılarını aralayarak sevgi köprüleri kurulmasına vesile olan ’İşaret Dili Kursu’ ile ilgili ayrıntılı bilgi Tarsus Gençlik Derneği’nden alınabilir.

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