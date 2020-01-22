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  4. Tarsus Hayvan Parkını hafta sonunda 5 bin 500 kişi gezdi

Tarsus Hayvan Parkını hafta sonunda 5 bin 500 kişi gezdi

MERSİN HABERLERİ  | 22.01.2020 10:28 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, yarıyıl tatili dolayısıyla öğrencilere ücretsiz yaptığı Tarsus Hayvan Parkında hafta sonunda aşırı yoğunluk yaşandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, yarıyıl tatili dolayısıyla öğrencilere ücretsiz yaptığı Tarsus Hayvan Parkında hafta sonunda aşırı yoğunluk yaşandı. İl dışından da birçok ailenin çocuklarıyla birlikte gezdiği Tarsus Hayvan Parkına yoğun ilgi gösterilirken, hafta sonunda parkı 5 bin 500 kişi ziyaret etti.
İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in karne hediyesi ile tüm yarıyıl tatili boyunca Tarsus Hayvan Parkını ücretsiz ziyaret etme imkanı bulurken, anne ve babalar da uygulamadan oldukça memnun kalıyor. Türkiye’nin sayılı hayvan parklarından biri konumunda olan ve onlarca çeşit hayvanı barındıran Tarsus Hayvan Parkına büyük bir heyecanla gelen çocuklar ve gençler, sadece belgesellerde veya internet ortamında görebildikleri hayvanları canlı şekilde görmenin mutluluğunu yaşarken, aileler de onların bu sevinçlerine ortak oluyor.

Hafta sonu 5 bin 500 kişi ziyaret etti
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geçen cuma günü karnelerini alan öğrenciler, hafta sonu Tarsus Hayvan Parkına akın etti. Tarsus ve Mersin kent merkezlerinin yanı sıra diğer ilçeler ve illerden gelen binlerce kişi, Hayvan Parkını ziyaret ederken, zaman zaman otoparkta yoğunluktan dolayı araç park edecek yer dahi bulmakta zorlanıyor. Cumartesi ve pazar günü 5 bin 500 kişinin ziyaret ettiği Tarsus Hayvan Parkına hafta içi de yoğun ziyaretçi akını gerçekleşiyor.

“Yarıyıl tatilinde çocuklarımıza güzel bir hediye oldu”
Ailesiyle birlikte Konya’dan gelen Meral Ulus, “Tarsus’ta yakınlarımız var. Buraya geldiğimizde Hayvan Parkını da ziyaret ettik. Büyükşehir’in uygulaması gerçekten çok güzel. Yarıyıl tatilinde çocuklarımıza güzel bir hediye oldu, teşekkür ediyorum” dedi. Yeğenlerini parka gezmeye getiren Nurettin Ulaş da “Gerçekten güzel bir uygulama. Öğrencilere yarıyıl tatilinde güzel bir aktivite yapma imkanı sunulmuş. Ben de yeğenlerimi ve kardeşlerimi getirdim. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer’e hayata geçirdiği bu uygulamadan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

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