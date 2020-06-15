Tarsus Hinterlandı Arkeolojik Yüzey Araştırmaları başladı

Mersin’in Tarsus ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası ve Mersin Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen ‘Tarsus Hinterlandı Arkeolojik Yüzey Araştırmaları’na yeniden başlandığı bildirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izinleriyle, Mersin Üniversitesi ve Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde 5’inci yılına giren ‘Tarsus Hinterlandı Arkeolojik Yüzey Araştırmaları’nın 2020 yılı çalışmalarına start verildi.

Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Kaplan’ın başkanlığında yürütülen ve Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin de katkı sunduğu çalışma ile Tarsus’un tarihini araştırmak, bilinmeyen yönlerini ortaya çıkarmak ve turizmine katkı sunmak amaçlanıyor.

Doç. Dr. Deniz Kaplan başkanlığındaki ekip, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu ve Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı H. Ruhi Koçak’ı ziyaret ederek, yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdiler.

Ziyarette Doç. Dr. Deniz Kaplan, Tarsus TSO Başkanı Koçak’a ‘Tarsus Araştırmaları 1’ kitabını hediye etti.

