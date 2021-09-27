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Tarsus İdman Yurdu'da teknik direktör Ergün Penbe ile yolları ayrıldı

27.09.2021 23:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarsus İdman Yurdu'da teknik direktör Ergün Penbe ile yolları ayrıldı

MERSİN (AA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Tarsus İdman Yurdu'nun başkanı Harun Şahin Kırbıyık, teknik direktör Ergün Penbe'yle yolların ayrıldığını duyurdu.

Yaptığı yazılı açıklamada Kırbıyık, Tarsus İdman Yurdu'na 2 sezon hizmet eden ve yeni sezon için yeniden anlaşma sağlanan teknik direktör Ergün Penbe'nin görevine yönetim kurulu kararıyla son verildiğini kaydetti.

Kırbıyık, "Sayın Ergün Penbe'ye bundan sonraki spor yaşantısında başarılar diler, kulübümüze bugüne kadar vermiş olduğu hizmetlerden ötürü teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

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