YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Tarsus polisi 1 haftada 32 bin 385 kişiyi sorguladı

Tarsus polisi 1 haftada 32 bin 385 kişiyi sorguladı

MERSİN HABERLERİ  | 14.07.2020 09:05 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde polis, asayiş olayları ve trafik kazalarını önlemek amacıyla yaptığı uygulamada, 32 bin 385 kişiyi sorguladı.Son 1 haftada, Tarsus İlçe Emniyet Müdürü Ercan Elbir’in de katıldığı uygulamalarda 101 aranan şüpheli yakalandı.Uygulamalar sırasında, Asayiş, Trafik, Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Uyuşturucu ile Mücadele, Terörle Mücadele Amirliklerinde görevli ekipler 32 farklı nokta görev aldı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde polis, asayiş olayları ve trafik kazalarını önlemek amacıyla yaptığı uygulamada, 32 bin 385 kişiyi sorguladı.
Son 1 haftada, Tarsus İlçe Emniyet Müdürü Ercan Elbir’in de katıldığı uygulamalarda 101 aranan şüpheli yakalandı.
Uygulamalar sırasında, Asayiş, Trafik, Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Uyuşturucu ile Mücadele, Terörle Mücadele Amirliklerinde görevli ekipler 32 farklı nokta görev aldı. Uygulamalarda 32 bin 385 şahsın sorgulaması yapıldığı, 101 aranan şahıs yakalanırken, 54 yoklama kaçağına işlem yapıldı. 1 çalıntı motosiklet, 1 çalıntı bisikletin ele geçirildiği uygulamalarda, 2 adet kuru sıkıdan bozma tabanca, 1 adet tabanca, 10 adet fişek ele geçirildi. 841,37 gram toz bonzai, 2,79 gram kokain, 353,94 gram esrar, 8 adet hap, 16 kök kenevir, 40 litre kaçak alkol ele geçirildiği uygulamalarda, toplam 12 adet tescilsiz motosiklet trafikten men edildi. 3 bin 302 araç kontrol edildi, 56 araca 32 bin 385 TL idari trafik ceza tutanağı tutulduğu uygulamada, 1 araç trafikten men edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldıMersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adana'da aile sağlığı merkezinde yangın çıktı

Adana'da aile sağlığı merkezinde yangın çıktı

Barış plajı yoğun ilgi görüyor

Barış plajı yoğun ilgi görüyor

Kayserispor’da Yasir subaşı kadroda yok

Kayserispor’da Yasir subaşı kadroda yok

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de

Bakan Soylu: "(Rize'deki sel) Şu anda 12 köye ulaşım konusunda problem yaşıyoruz, aynı zamanda toplam 11 yaralımız söz konusu ve 1 de kaybımız var."

Bakan Soylu: "(Rize'deki sel) Şu anda 12 köye ulaşım konusunda problem yaşıyoruz, aynı zamanda toplam 11 yaralımız söz konusu ve 1 de kaybımız var."

Rektör Özdemir Susurluk MYO’da incelemelerde bulundu

Rektör Özdemir Susurluk MYO’da incelemelerde bulundu

Mersin Namaz Vakitleri 14 Temmuz Salı

İmsak
03:46
Sabah
05:27
Öğle
12:52
İkindi
16:42
Akşam
20:08
Yatsı
21:42

Mersin Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Salı

Buket Eczanesi
Akdeniz
Karataş Eczanesi
Akdeniz
Oktay Yılmaz Eczanesi
Akdeniz
Yamaç Eczanesi
Akdeniz
Hasbay Eczanesi
Mezitli
Sahil Eczanesi
Mezitli
Kansu Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Gönüllü serasında üretilen ürünlerle, ihtiyaç sahiplerine yemek yapılıyor

Gönüllü serasında üretilen ürünlerle, ihtiyaç sahiplerine yemek yapılıyor

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Mezar Taşı Yazıları Toplumun Tarihini Anlatıyor

Mezar Taşı Yazıları Toplumun Tarihini Anlatıyor

Islık çalan yılanlar

Islık çalan yılanlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.