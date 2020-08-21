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Tarsus Şehir Tiyatrosu ’Ezop’u sahneledi

MERSİN HABERLERİ  | 21.08.2020 15:38 | Son Güncelleme

Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosu, ’Ezop’ adlı oyunu sahneleyerek prömiyerini gerçekleştirdi.Özel bir kolejin salonunda sahnelenen oyunu Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ile Eşi Derya Özinç Bozdoğan, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile eşi Sembol Tarhan, Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Tarsus Adalet Komisyon Başkanı Engin Koç, Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ve vatandaşlar izledi.

Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosu, ’Ezop’ adlı oyunu sahneleyerek prömiyerini gerçekleştirdi.
Özel bir kolejin salonunda sahnelenen oyunu Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ile Eşi Derya Özinç Bozdoğan, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile eşi Sembol Tarhan, Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Tarsus Adalet Komisyon Başkanı Engin Koç, Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ve vatandaşlar izledi. Pandemi önlemlerinin en üst düzeyde alındığı, dezenfeksiyon detaylarının üst seviyede değerlendirildiği oyun büyük bir beğeniyle takip edildi. Başarılı bir performans sergileyen Tarsus Şehir Tiyatrosu oyuncuları, izleyenler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. Ardından ’Ezop’ oyunun yönetmeni Nihat Çapar, katılım sağlayan herkese teşekkür ederek, kültürel faaliyetlerin artacağını ifade etti.
Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ise "Az önce hep birlikte izledik kölelikten özgürlüğe, karanlıktan aydınlığa, dipsiz kuyulardan yıldızlara uzanan bir yolculuk. Hayat ve tiyatro mümkünler perdesi dediğimiz bir şey değil mi? Ve bu kentte tiyatro ile bütünleşmiş rolleri uğruna sahnelerin tozunu sanat adına yutan çok değerli insanlar vardı. Biz de o insanların anısına, tiyatro sanatına verdiğimiz değer adına önümüzdeki yıl 1. Tarsus Uluslararası Tiyatro Festivali’ni yapacağız. Burada hepinize söz veriyorum" dedi.
Konuşmaların ardından oyunu sahneleyen tiyatro sanatçılarını tek tek tebrik eden Başkan Bozdoğan, protokol üyeleri ile birlikte çiçek takdim ettikten sonra tiyatro ekibi ile birlikte anı fotoğrafı çektirdi.

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