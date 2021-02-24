Tarsus’ta 10 tesis hizmete açılıyor

Tarsus Belediyesinin iki günde 10 açılış yaparak yeni tesis ve sosyal mekanları vatandaşların hizmetine sunacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hizmete açılacak tesisler arasında 3 kırsal mahalle doktor odası, 3 okuma salonu, 2 halk market, 1 sosyal tesis ve 1 taziye evi bulunuyor.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, 25 Şubat Perşembe ve 26 Şubat Cuma günü Çiçekli, Çukurbağ ve Hacıhamzalı kırsal mahallelerinde doktor muayene odalarını, Verimli, Barbaros ve Altaylılar mahallelerinde okuma salonlarını, Fahrettinpaşa ve Tekke mahallelerinde halk marketleri hizmete açacak. Bozdoğan ayrıca, Ardıçlı Mahallesinde yapılan sosyal tesis ile Akşemsettin Mahallesinde yapılan taziye evini de hizmete açacak.

Tarsus halkının ihtiyaçlarına ve bu ihtiyaçların öncelik sırasına göre projeleri tek tek hayata geçirdiklerini söyleyen Bozdoğan, hizmet üretmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade etti. Bozdoğan, kendi kendine yetebilen, eksi ekonomiden artı ekonomiye geçen bir belediye olarak dur durak bilmeden yeni projelerle Tarsus’u daha modern bir kent haline getirene dek çalışacaklarını belirterek, bu projeler için kafa yoran, emek veren ve özverili şekilde çalışmalar yürüterek elini taşın altına koyan tüm çalışanlarına teşekkür etti.

Bütün köylere yapılması planlanan doktor muayene odaları, vatandaşların daha uygun ortamlarda muayene olmasına olanak sağlarken, her köy ve mahallede açılması planlanan okuma odaları da öğrencilere sessiz, temiz, güvenli bir ortamda ders çalışma imkanı veriyor.

Tarsus Belediyesinin halk market projesi ise hem küçük üreticiye hem de kent merkezinde yaşayan dar gelirli vatandaşlara derman oluyor. Başta süt üreticileri olmak üzere küçük üretici ürününü belediyeye değerinde satıyor, ödemesini peşin olarak alıyor. Dar gelirli vatandaşlar da halk marketin kadın kooperatifleri eliyle üretilen temiz, sağlıklı ve güvenilir gıda maddelerine oldukça ucuz fiyatlarla ulaşıyor.

