Tarsus’ta 11 köyde bin 500 çocuğa ulaşıldı

Toplamda 11 mahallede düzenlenen etkinlikte çocuklar hem eğlendi hem de öğrenmenin tadını çıkardı.

Tarsus Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Tarsus Şehir Tiyatrosu yaz etkinlikleri çerçevesinde her yıl olduğu gibi bu yılda çocuklar için gerçekleştirdiği “Güneşli Bir Resim Çiz Bana” adlı etkinliği dolu dolu geçti. Etkinlikler bir ay boyunca çeşitli kırsal mahallelerde devam etti. Çocuklarla drama eğitimi, geleneksel çocuk oyunları, resim atölyesi, el sanatları, geleneksel çocuk oyunları ve canlı müzik çalışması gerçekleştirildi.

Etkinliklerle Tarsus’un kırsal mahallelerinde yaşayan çocukların tatilde boş zamanlarını verimli kullanmaları sağlandı.

