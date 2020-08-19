YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Tarsus’ta 2 ayrı kazada 3 kişi yaralandı

Tarsus’ta 2 ayrı kazada 3 kişi yaralandı

MERSİN HABERLERİ  | 19.08.2020 09:12 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşanan 2 ayrı kazada 3 kişi yaralandı.İlk kazada, Serkan Kaya idaresindeki 33 AEE 396 plakalı Doğan marka otomobil seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi refüje çarpıp, takla atarak durabildi.

Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşanan 2 ayrı kazada 3 kişi yaralandı.
İlk kazada, Serkan Kaya idaresindeki 33 AEE 396 plakalı Doğan marka otomobil seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi refüje çarpıp, takla atarak durabildi. Kazada sürücü Serkan Kaya ile otomobildeki bir kadın yaralandı. Yaralılar Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
İkinci kazada ise, Burhanettin Söğüt (56) yönetimindeki 06 CAD 96 kamyon TEM otoyolu Pozantı-Tarsus istikametinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi refüjlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle Burhanettin Söğüt aracın içinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı çıkartıldı. Kazada ağır yaralanan sürücü Burhanettin Söğüt Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Her iki olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu nasıl düğün eğlencesi! Konvoy yapıp... Bu nasıl düğün eğlencesi! Konvoy yapıp...
Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldıMersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mersin Namaz Vakitleri 19 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:28
Sabah
05:55
Öğle
12:50
İkindi
16:33
Akşam
19:35
Yatsı
20:57

Mersin Nöbetçi Eczaneler19 Ağustos Çarşamba

Efe Eczanesi
Akdeniz
Güneş Eczanesi
Akdeniz
Sucuoğlu Eczanesi
Akdeniz
Eren Eczanesi
Mezitli
Nişantaşı Eczanesi
Mezitli
Annem Eczanesi
Toroslar
Zeynep Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

(özel Haber) İnsan Yüzlü Balık Görenleri Şaşırtıyor

(özel Haber) İnsan Yüzlü Balık Görenleri Şaşırtıyor

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kırmızı bültenle aranan Hizbullah üyesi Tarsus’ta yakalandı

Kırmızı bültenle aranan Hizbullah üyesi Tarsus’ta yakalandı

Islık çalan yılanlar

Islık çalan yılanlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.