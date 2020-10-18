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Tarsus’ta açılan yeryüzü pazarı yoğun ilgi gördü

MERSİN HABERLERİ  | 18.10.2020 16:50 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde dünyanın 70’nci, Türkiye’nin 4’ncü yer yüzü pazarı, törenle hizmete girdi.Çevre il ve ilçelerden toplam 67 üreticinin katılım sağladığı pazarda, yöreye ait doğal ve nitelikli ürünler yer aldı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde dünyanın 70’nci, Türkiye’nin 4’ncü yer yüzü pazarı, törenle hizmete girdi.
Çevre il ve ilçelerden toplam 67 üreticinin katılım sağladığı pazarda, yöreye ait doğal ve nitelikli ürünler yer aldı. Tarsus Belediyesi, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası, Tarsus Ticaret Borsası, Tarsus Ziraat Odası ve Tarsus Slowfood Yeryüzü Pazarı Derneği işbirliği ile kurulan yeryüzü pazarı, yoğun ilgi gördü.
Üreticilerin tüketiciler ile aracısız bir şekilde buluştuğu pazarda, yöreye ait çok çeşitli taze meyve, sebze, yumurta, bal, tatlılar, pastacılık, ekmek, yağ, yerel yemek kültürlerine ait ürünler yer aldı.
Üreticiler, tüketiciler, çiftçiler, şefler, akademisyenler, şehrin protokol üyeleri ve tüm yerel halkın katılım sağladığı pazarın açılışında konuşan Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Osman Polat, “Dünyanın 70’nci, Türkiye’nin ise 4’ncü yeryüzü pazarının kentimizde elbirliğiyle açılıyor olmasından ötürü büyük mutluluk duyuyoruz. Tarsus Belediyesi olarak tarımsal alanda hizmet üretmeye, üretici ile birlikte çözümler aramaya devam ediyoruz. Üreticilerin özellikle pandemi sürecinden daha az hasarla etkilenmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Pandeminin ilk dönemlerinde mahsulü elinde kalan çiftçilerimizin mahsullerini alarak halka ücretsiz dağıtıp, onlara bir nebze de olsa destek olarak, tarımsal döngünün süreklilik arz etmesine katkıda bulunduk” dedi.
Tarsus Belediyesi olarak her zaman üreticilerin yanında ve destekçileri olacağını ifade eden Polat, “Yeryüzü pazarının açılış etkinliği için sarf ettiğimiz, hayata geçmesi için harcadığımız emeğin kat be kat fazlasını tüm gücümüzle destekleyeceğimizi, Tarsus Belediyesi’nin var gücüyle üreticilerin ve bu tip organizasyonların baş destekçisi olacağını, ihtiyaç duyulması halinde her zaman her yardımda bulunacağını, her koşulda ata tohumunun, doğal organik ürünün, adil ve temiz mahsul için ter akıtan emekçinin, emeği sömürülmeyen ve hakkı teslim edilmemiş üreticinin yanında olacağımızı, bir yerel yönetim temsilcisi olarak kurumum adına temin ederim" diye konuştu.
Tarsus SlowFood Başkanı Yasmina Lokmanoğlu ise iyi, temiz ve adil ürünlerin bu pazarda yer aldığını belirterek, proje ortaklarına teşekkürlerini iletti.
Konuşmalarının ardından katılımcılar stantları gezerek üreticilerim sertifikalarını teslim ettiler. Yeryüzü pazarını ziyaret eden vatandaşlar da organik ürünlere ulaşabilmenin mutluluğu içerisinde gönüllerince alışveriş yaptılar.

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