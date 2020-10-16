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Tarsus’ta ADEM için çalışmalar başladı

MERSİN HABERLERİ  | 16.10.2020 16:53 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde faaliyete geçecek olan kısa adı ADEM olan Aile Destek Merkezi için çalışmaları başladı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde faaliyete geçecek olan kısa adı ADEM olan Aile Destek Merkezi için çalışmaları başladı. Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, çalışmaları yerinde inceledi.
Tarsus Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından projelendirilip Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Tarsus’ta kurulacak 3 Aile Destek Merkezi’nin ilkinin kuruluş çalışmaları başladı.
Öğretmenler Mahallesi’nde Kızılay Tarsus Şubesinin kullandığı binada oluşturulacak Aile Destek Merkezi ile ilgili Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, İlçe Emniyet Müdürü Ercan Elbir yetkililerden bilgi aldı.
Kaymakam Otcu, farklı kurum ve kuruluşların koordineli şekilde hizmet sunacakları ADEM’de, Kütüphane/Etüt Salonu, Kreş, Dikim Atölyesi, Sinevizyon Salonu, Kurs Atölyeleri ve Gençlik ve Spor Birimi kurulması öngörüldüğünü, Tarsus’ta oluşturulacak diğer 2 ADEM için de yer tespiti çalışmaları devam ettiğini belirtti.

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